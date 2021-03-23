「老天祿」商標大戰！「上海老天祿」第二代敗訴確定

▲老天祿商標之爭，智慧財產法院判決上海老天祿敗訴，最高法院也維持原判。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

台北市西門町知名滷味「老天祿」爆發商標糾紛。謝家經營的「老天祿」食品，控告「上海老天祿」長媳設立的「祿大食品」公司侵權。案經最高法院審理後，23日判決「祿大食品」公司敗訴確定，亦即祿大的文宣物不得使用相同或近似老天祿商標的內容，包含「老天祿」、「台北老天祿」、「台灣老天祿」等商標。

本案源於原本在西門町徒步區武昌街上經營的「老天祿滷味」，最早在國民政府撤退來台後，由創辦人蔡毓根與親戚紹東壽合夥經營，後來2人協議分家，蔡在成都路上經營「老天祿食品號」，紹則在武昌街上經營「老天祿食品行」。由於顧客容易搞錯，因此蔡在「老天祿食品號」前再加上「上海」2字，以供區別。而武昌街的「老天祿食品行」由謝玉泉在1980年間買下，並陸續註冊「老天祿」、「台北老天祿」、「台灣老天祿」等商標。而滷味也在此時逐漸打響知名度，包含港星劉德華、張學友等人，都曾指名。

蔡毓根的長媳周映明於2010年另設「祿大食品」公司販售滷味，但祿大標榜「上海老天祿第二代的店」、「上海老天祿第二代自創品牌」等等，並在宣傳品上印製相關文字。武昌街的「老天祿食品行」不滿，提出訴訟，要求「祿大食品」公司不得使用相關商標。

法院審理時，「祿大食品」公司反駁侵權，辯稱這些文字僅為標語而非為商標，她經營「上海老天祿」二十多年，使用這些文字只是描述商品，表彰名稱、商品所憑技術及口味傳承之來源，並未侵害商標權。

但法院均認定「祿大食品」公司侵害商標權，一審、二審智慧財產法院，均判決「祿大食品」公司敗訴，不得使用相關商標。全案再上訴第三審，最高法院23日駁回上訴確定。