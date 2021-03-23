嫩妻撒嬌「我想買可樂」！直男老公貼心拒絕　老司機全笑了

▲原PO想要「買可樂」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

夫妻間常會使用一些小暗號，以增添生活中的小情趣。一名人妻就發文表示，她日前向老公撒嬌「想要買可樂」，怎料對方實在太直男，完全聽不懂她的意思。貼文曝光後，隨即引發熱議，有網友就回應，「老闆不賣你，只好換一家買了」、「我終於懂了，晚上買可樂給我老婆喝」。

這名女網友在「爆廢公社二館」上直呼，「為什麼不讓我買可樂？為什麼不懂我？」從原PO貼出的對話紀錄中可見，她在晚上6時許向老公撒嬌稱，「我想要買可樂！」怎料對方卻直接拒絕，「不行！你昨天才喝。」事實上，原PO應該不是真的要買可樂來喝，而是希望能與對方度過「性」福的一晚，可惜「直男」老公不明白她真正的意思。

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▲袁艾菲（左二）在《我們不能是朋友》飾演肉食女，常把「買可樂」掛嘴邊 。（圖／八大提供）

貼文曝光後，不少網友都回應，「這種直男你要直接扒光他啦」、「我這樣跟我家那隻說過，他還真當我是吃貨，到後面才理解我的買可樂」、「買可樂要加冰塊和跳跳糖唷」、「我老公也不懂買可樂」、「下次換個暗號」、「老公懂好嗎？是說昨天才......，他很累」。

據了解，女星袁艾菲在《我們不能是朋友》中飾演「韓可菲」一角，是個敢愛敢恨、追求肉慾生活的女性；在戲中，她以「買可樂」一詞來表示做愛（make love），而「買可樂」也意外成為時下流行語。