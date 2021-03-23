男友不結婚但想生小孩！網精準一句「他像單身，妳像單親」...掀論戰

▲男友不想結婚，但會負責養小孩，女網友困惑不知是否該接受這樣的狀態。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者閔文昱／綜合報導

現代人對婚姻與感情觀和以前大不相同，一名女子就表示，自己的男友希望能跟她生孩子一起扶養，但卻不想結婚，讓她相當矛盾，一方面認為這沒有什麼不好，但又覺得就算不被婚姻綁住，但還是被小孩綁住，所以上網求問「大家會怎麼選擇？」

一名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示「如果男方只想要孩子不想結婚，孩子他會負全責然後一起扶養，就只是沒有婚姻，你們還是愛著彼此，你們會怎麼選擇？」並指出２點，認為以現實的層面來看，現今社會的離婚率高，結婚恐怕都以離婚收場。另外現代人對於婚姻這件事的觀念也越來越開放，讓她似乎覺得，這樣做好像沒有什麼不好。

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▲原PO認為，若男方願意一起承擔扶養小孩的義務，那不受婚姻的束縛似乎「沒有什麼不好」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

不過原PO也點出了心中的疑惑，她認為自己也還沒完全消化這件事，而且「雖然不被婚姻綁住，但還是被小孩綁住阿？」讓她感到相當矛盾，並希望能聽聽其他網友們的意見。

文章一出後，馬上就吸引了不少網友關注，紛紛留言，「但他哪天後悔了，小孩就你自己養了耶！」、「當然不要」、「男生想偷吃比較容易不需要被婚姻綁架」、「這樣不就等於妳只是生孩子的工具嗎」、「妳會被孩子綁住，他不想被你們綁住」、「覺得會被小孩綁住，就不適合養小孩」、「結果，他過的像單身，妳累的像單親」、「沒有婚姻那小孩身份證父母要寫什麼？」、「把妳當代理孕母嗎？」

但也有其他網友表達了不同意見，認為「幹嘛結婚，遲早要離的，很多都是因為被那張廢紙綁著，然後有什麼問題兩人達不到離婚共識就無法脫身」、「可以有小孩，不要結婚，前提是要養的起小孩，真心的喜歡小孩」、「我認為兩個溝通好雙方可以接受就好，但一定要為自己想好最壞的後路打算」、「如果時間能重來 我也會選擇這樣的方式，挺好的」、「說真的沒結也沒差~結婚只是多一張紙而已，會外遇會出軌的還是一樣會」。

