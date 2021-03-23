環時總編酸「台灣空軍紙糊的」　范雲開炮：垃圾！

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣兩架F5E於訓練時發生擦撞，造成一飛官殉職，另一名飛官仍失聯中。然而，《環球時報》總編輯胡錫進卻在微博發文嘲諷「整個台灣空軍不會是紙糊的吧？」對此，民進黨立委范雲怒嗆對方「垃圾」。

胡錫進22轉間在微博發文，指F5E戰機失事後，有民進黨官員說是共軍不間斷的侵擾，台軍戰備壓力日益加重，暗示是共軍導致了台空軍接連出事。

胡錫進接著炮轟，「整個台灣空軍不會是紙糊的吧？這麼不經折騰，這還沒打仗呢。就這樣，民進黨當局還不斷叫囂『捍衛主權』。開什麼玩笑，要我說，今天的『國軍』可比1949年平津地區傅作義集團的相對戰鬥力差多了。」

胡錫進更嘲諷，台灣這麼小的空軍規模墜機未免也太勤了，「飛行員的個人遭遇非常值得人道主義同情。台軍的使命完全屬於不可承受之重，是民進黨當局害了這些年輕的軍人。」

對於胡錫進的發文，范雲大罵「垃圾」，這是效忠中共的報紙總編輯的發言，冷血、殘忍、沒有人性；「不知道那些喜歡拿胡錫進話語來恐嚇台灣人民的政客，你還同意胡錫進的說法嗎？」

▼胡錫進微博發文。（圖／翻攝自微博）



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