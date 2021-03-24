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65元蛋糕中千萬發票找嘸！　財政部回應了

記者邱茀濱／綜合報導

去年11、12月統一發票千萬特獎至今仍有6張未領，其中有名鹿港高中妹到85度C消費65元的發票遲遲找不到，目前無法領獎。對此，財政部官員表示，按多年來的規定，領獎人須持中獎發票才能拿獎金，若想避免遺失的風險，可多加利用雲端發票。

▲▼ 統一發票 。（圖／記者劉昌松攝）

▲統一發票 。（圖／記者劉昌松攝）

女高中生去年和一名同學到鹿港85度C民族店，同學先買了一個「金沙松鼠」小蛋糕後，她見到「金沙松鼠」的造型太卡哇伊，也忍不住轉身折返也買了一個，在這樣的機緣巧合之下，中了千萬大獎。

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消息一出，業者直呼「太幸運了」，甚至掛紅布條放鞭炮慶祝，但女高中生不知道把發票塞到哪去，至今無法領獎。據悉，紙本發票遺失補印無法證明，除非是電子發票。

財政部官員指出，目前不知道該張中獎發票得主的情形。但按照多年來的規定，領獎人須持中獎發票才能兌領，以避免有人主張發票是自己購買取得，但同時撿到發票者也來領獎，衍伸出獎金歸屬的爭議。

他進一步透露，若想降低遺失發票的風險，民眾可以多加利用雲端發票，目前有許多店家都支援「發票存載具」，而官方的「統一發票兌獎」APP可以申請手機條碼，好儲存雲端發票，甚至可以綁定金融帳戶，如果中獎了，獎金會直接入帳。

6張未領千萬中獎發票均為已印出的紙本發票，3張開在台北市、1張在桃園市，1張彰化縣、1張屏東縣；金額最低的1張是在台北市重慶南路金興發「城中分店」，花54元買2支三菱鋼珠筆的中獎發票；另外兩張金額也低於100元，分別在全家便利商店「屏東長安店」開出的95元菸品發票，以及彰化縣鹿港鎮民族路85度C開出的65元「金沙松鼠」切片蛋糕發票。

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