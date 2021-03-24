長榮貨輪卡死爆紅！「怪手單幹」慘變小玩具　台網笑：全世界等你

▲長榮貨輪擱淺蘇伊士運河，造成雙向航道中斷大堵塞。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

長榮海運貨櫃輪長賜號（Ever Given）23日在蘇伊士運河擱淺，導致大塞船，蘇伊士運河管理局（SCA）加派8艘拖船，試圖拖回原航道都失敗，打算等漲潮脫困。根據現場照片，一台挖土機正在試圖挖出船頭，「以小博大」的強烈對比照也引發全球網友瘋傳，台灣網友甚至當成哽圖開玩笑「當你壓力大時，想想這台小挖土機。」

長榮海運發出聲明指出，23日下午2時接獲租借長賜號的船東通知，貨櫃輪從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海浬處遇42節強側風吹襲，導致船身偏離航道，意外觸底擱淺。長賜號長400公尺、寬59公尺，不僅是長榮旗下最大貨櫃輪之一，這次打橫、死死卡住全球最繁忙水道之一的運河，更被專家封為有史以來擱淺蘇伊士運河最大船隻。

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長賜號擱淺導致蘇伊士運河雙向航運中斷，至少有100艘在紅海、地中海間中轉的船隻大塞車，超過100萬桶原油滯留海上，SCA雖然派出拖船試圖搶救都失敗，目前解決方案之一是在解除堵塞前，引導其他船隻改走舊水道。後方馬士基丹佛號的工程師科納（Julianne Cona）拍下現場照片分享，擱淺一天後，長賜號動向仍無進展，橫躺在河中，船頭撞進岸邊，官方出動挖土機挖開船頭試圖解救這窘境。

▲▼400米長的長賜號橫躺卡死在運河中 。（圖／翻攝翻攝IG／fallenhearts17、達志影像／美聯社）



▼SCA派出8艘拖船努力解救長賜號 。（圖／翻攝Vessel Finder網站）

▼「怪手單幹」長賜號慘變小玩具！台灣網友瘋傳笑：全世界等你一個 。（圖／翻攝爆笑公社）

這張照片在全球引發瘋傳，台灣網友甚至做成哽圖開玩笑，戲稱「當你工作壓力很大的時候，想想這台小挖土機，現在全歐亞航線的船隻都在等他把河岸挖開！」求怪手司機心理陰影面積，「2021長榮要讓台灣繼續紅下去」。

只見挖土機在長賜號旁看起來異常渺小，正在努力地開挖卡死的船頭。數千人笑噴「他現在升級為至尊挖土機」、「偉大的渺小」、「壓力真是超乎想像」、「特別偉大的怪手司機」、「壓力山大」、「全世界就等你一個了」、「真的傻眼應該派個100台吧！」

根據海上交通網站Vessel Finder顯示，截至24日晚間8時許，SCA派出的拖船包圍在長賜號周圍執行救援作業，一邊推動船身，一邊拖船頭擺正方向，後方大量船隻排隊堵塞等著要前進，埃及媒體《開羅24》引述消息人士，救援作業至少需要2天。台北海洋技術學院航海系助教張在欣也稱，不會是很簡單的幾小時就能結束，單位以天計算是跑不掉的，看擱淺深度決定要耗時幾天。

這趟救援長賜號的大工程讓SCA、專家皆傷透腦筋，預言這罕見的狀況可能對全球貿易造成巨大影響，除了新冠疫情衝擊世界經濟增長速度，把燃料、商品、食物等貨物運送至市場如今都可能面臨災難性延誤。

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