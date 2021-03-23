手搖飲店員「請叫調飲師」　大陸正名了！台網友狂推1職業....笑歪

▲日前一家飲料店工讀生月薪就有32K！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

說到台灣之光，「珍珠奶茶」絕對占有一席之地，台灣手搖飲市場就上看500億元！而放遠到大陸，光是在新式茶飲市場規模可破4800億新台幣，可別小看「賣奶茶」的店員，如今大陸官方正名為「調飲師」。

根據TVBS報導，2020年對岸「新式茶飲消費者」已破3.4億人，商機更是驚人，規模可達4800億錢流，而當局為了提升產業標準化、證照化，決定替飲料哥、飲料妹的職稱，正式取為「調飲師」，引發台灣網友關注。

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一名網友在PTT自豪表示，「請各位不要污名化搖飲料的，講人家是搖飲料小妹這樣對嗎？人家搖飲料薪水也有35000元好嗎？從現在起請正名『調飲師』，可以嗎你各位？」

▲珍奶是國民飲品！（圖／記者劉維榛攝）



另有網友也笑回，「餓死抬頭，大陸最近剛定名的調飲師，還有什麼『師』馬上要流行需要趕快跟上的？」底下網友也狂推1職業，「外送員就叫外送師」、「網軍師、風向師、造謠師、女權師」、「風格師就是瞧不起專業沒有考專業證照的XX搞出來的」、「體育未來規劃師，我聽到這個真是笑屎」、「旅遊規劃師，寵物溝通師」、「收銀師，請支援收銀」。