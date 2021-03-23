LIVE／AZ疫苗開打首日接種人數　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

今天是AZ疫苗開打第二天，中央流行疫情指揮中心宣布下午2時召開臨時記者會，與疾管署例行疫情記者會合併召開，由發言人莊人祥說明疫情與防治作為，開打首日情況與疫苗接種人數等資訊預期將於會中說明。

昨日疫苗開打，在行政院長蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中接種全台第一針後，全國57家專責醫院陸續展開接種，統計昨日下午已經有台大、長庚、榮總等35家醫院院長帶頭接種，指揮中心專家諮詢小組召集人、台大副校長張上淳也於上午施打AZ疫苗。

首批AZ疫苗首波配送4.45萬劑，指揮中心昨日也宣布，明日將再配送第2批7600劑AZ疫苗，加上首批共合計5.21萬劑，配送的醫院也會從58家增至72家。

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▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至昨天為止國內累積1,006例確診，分別為890例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、963人解除隔離、33人住院隔離中

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。