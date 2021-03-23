台灣民意基金會／5成4民眾支持藻礁　蔡政府面臨「三接遷址」壓力

▲桃園大潭藻礁，中油天然氣三接棧橋。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蕭羽耘／綜合報導

藻礁公投連署書日前正式送件，環團用4輛貨車將70萬3504份的公投連署書送往中選會，根據台灣民意基金會最新民調顯示，有5成4的民眾樂見藻礁公投過關，且盼三接遷移別的地方，基金會董事長游盈隆更指出，「珍愛藻礁公投」目前已取得階段性的壓倒性優勢，蔡政府正面臨觀塘三接遷址的巨大壓力。

「珍愛藻礁公投」獲得廣大迴響衝破70萬連署。台灣民意基金會針對藻礁議題分析，詢問民眾是否樂見藻礁公投通過、三接移往別的地方，結果發現有23.1%民眾非常樂見，30.7%還算樂見，16.8%不太樂見，8.1%一點也不樂見， 剩下21.4%則沒意見，不知道或拒答。

調查更進一步指出，若詢問民眾「若8月舉行藻礁公投，到時候可不可能去投票？」結果顯示，有27.7%民眾非常可能出門投票，31.6%還算可能，19.8%不太可能，14.7%一點也不可能，剩下6.3%民眾表示很難講、不知道或拒答。

換句話說，20歲以上台灣成年人中，高達5成9可能去投票，3成5不可能。對此，游盈隆表示，這對民進黨執政當局而言，顯然是一個嚴重的警訊。

這次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2021年3月15、16日；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣；有效樣本1079人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

▼高達5成9可能會去參與藻礁公投投票。

