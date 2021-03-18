鄭運鵬瞎轟踩藻礁卻重傷蔡英文　羅智強：蠢到無法評論

▲民眾黨自製節目邀來羅智強、李兆立、高虹安對談。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨官方開辦的節目《踢批批開講Live》，18日請來立法委員高虹安、台北市議員羅智強以及時代力量智庫執行長李兆立，一同討論藻礁公投與台灣的能源政策議題。針對日前立院衛環委員會到大潭藻礁考察，意外引發「藻礁能不能踩」爭論，羅智強笑說，鄭運鵬做出這樣的指控「有點豬隊友」、「蠢到無法評論」，出手之前難道不知道踩藻礁的「始祖」就是蔡英文？要不拿舊照打臉也難。

羅智強還說到，蔡政府承諾不缺電，卻沒說會毀掉「藻礁永存」的承諾，要大家如何能埋單？更以馬政府時期國光石化停建為例，反問「一定要蓋三接嗎？」經濟跟環保之間，為何永遠犧牲環保？

對於民進黨將開說明會，李兆立則說，民進黨開啟溝通是好的，但自己黨內要先溝通好，藻礁議題2012年就開始討論，經過這麼多年，無論藍綠，執政時似乎都沒做好黨內溝通。

李兆立認為，從麥寮發電廠燃煤轉天然氣的進度就可以發現，只要執政者拿出決心，很多問題都是可以被克服，不過除了中央之外，地方執政者也應該扛起責任，中央地方要一致。

此外，李兆立還說，中油也要跟經濟部好好溝通，這議題討論了這麼久，怎麼可能沒有替代方案？更遑論部分「熱心支持者」對於支持保護藻礁的一方進行抹紅，甚至說出反智言論的行為，「民進黨會被一直打臉，是因為這些話、這些價值觀，都是過去民進黨自己說的」。

談到三接站的替代方案，高虹安認為，民進黨政府的能源政策有「5燃氣3燃煤2再生能源」的配比，另有15%的備用電力，但現在燃氣33%、燃煤46%，離目標還有很大距離，三接在環評有爭議的情況下，應該要有替代方案。

高虹安更表示，政府想要達到零排碳目標，「那麼天然氣接收站只是過渡性質，為了這個要破壞藻礁，民進黨政府真的沒有長期性的能源政策」；她呼籲，除了開公聽會、聽證會讓正反兩方有辯證空間之外，應揭露充分資訊，讓民眾可以了解，公投結果出來後，更要傾全政府之力遵守。