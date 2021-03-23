德州邊境收容所擠爆！　兒童偷渡客「身裹鋁箔毯」抗寒

▲位在德州的唐納邊境庇護所，共收容了400多名移民。（圖／路透社）

記者陳怡靜／綜合報導

美國總統拜登上任後，取消川普時期多項打擊邊境移民政策，並推出更人道對待移民政策。德州民主黨眾議員庫依拉（Henry Cuellar）卻公布唐納（Donna）邊境收容所一系列照片，狹窄的空間擠了400多人，其中還可以看到許多孩童，身上披著鋁箔毯坐臥在地，完全沒有做好防疫規範，生活條件相當克難。

綜合外媒報導，庫依拉辦公室表示，這些照片是上周所拍攝的，收容所內擠了眾多難民，雖然大家都有戴口罩，已有400多人擠在狹小的空間內，遠超出最初預設的260人。這些人身上裹著鋁箔毯坐臥在地，僅用塑膠簾幕隔開，完全沒有保持安全社交距離，而人群中也能發現不少孩子的身影。

▲▼收容所內部狀況，一群人裹著鋁箔毯擠在一起。（圖／路透社）

對此，庫依拉直言，這環境對於兒童成長相當不利，應將孩子們儘速搬到其他方安頓。他認為，邊境收容所盡可能做好一切，但這裡卻無力照顧孩子，必須請求政府部門協助，「我們希望阻止這些家庭和孩童們跨越危險的美墨邊界，我們要和墨西哥和中南美國家商討，讓他們在本國申請庇護。」

國土安全部秘書馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，過去就不斷建議讓孩子出現在邊境收容所，這也是他們致力於將孩子們轉到衛生部收容，「我們正重建系統，以滿足收容邊界弱勢兒童的需求。」

據了解，美國邊境管制局在2月初宣布，在唐納開設一間收容所，不同於過往的收容所，這裡能提供這些移民吃飯睡覺的地方。但越來越多移民湧入，導致政府的資源不堪重負，整體收容環境變得十分擁擠。

由於中美洲天災、經濟危機和犯罪暴力事件頻傳，再加上拜登承諾採取不那麼強硬的應對方式，使得湧入美國邊境的移民急速增加，也使拜登政府的移民政策面臨考驗。