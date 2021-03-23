9歲童遭鯊魚狠咬…肩膀整塊皮膚消失！　媽媽親眼目睹嚇壞

▲9歲童遭鯊魚狠咬。（圖／翻攝自Facebook）



記者張方瑀／編譯

美國一名9歲男童日前和爸媽到邁阿密海邊戲水，當時他跟媽媽兩人在海裡待了短短幾分鐘，沒想到他就突然被一隻鯊魚咬住拖下水。媽媽見狀立刻將他拉起，所幸鯊魚沒有緊咬不放，但男童的肩膀整塊皮膚都被啃咬消失，緊急送醫縫了20多針才撿回一命。

根據《每日郵報》報導，來自明尼蘇達州、現年9歲的傑伊（Jay Weiskopf）日前跟著爸媽到邁阿密海邊戲水。媽媽克莉絲汀（Kristine Weiskopf）說，她當時跟傑伊才剛下水幾分鐘，「我拉著他的雙手，他雙腳伸直就像在人體浪一樣，結果他突然往下沉。克莉絲汀見狀立刻將他拉起，「我看到他肩膀的大片皮膚不見了，我們旁邊還有一隻約1.2公尺的灰色鯊魚。」

克莉絲汀立刻抱起傑伊往海岸衝去，邁阿密海灘消防隊也立刻協助將孩子送醫，最後共縫了20多針才撿回一命，但肩膀也留下大片怵目驚心的傷口。所幸傑伊年紀還小，復原力非常強，只須避免感染問題，不過未來還是可能需要植皮。

傑伊的父親倫（Ren Weiskopf）表示，他最無法接受的是，該片沙灘至今還對外開放，「孩子們就在我兒子剛剛被襲擊的地方玩水，我認為這片海灘應該要立刻關閉。」

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