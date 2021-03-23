「仗著自己有板金」四輪炸彈式逆向　騎士遭擦撞1秒閃過死神

記者黃翊婷／綜合報導

一名騎士21日在臉書「爆料公社」PO文表示，當日上午11時許騎車行經屏東縣內埔鄉昇華路，遇到一名白色轎車的駕駛跨越雙黃線，並在路口逆向超車，高速撞上機車的後照鏡，之後還繼續直直往前衝，根本就是仗著自己有板金，別人就會讓開的心態在開車。

影片中，騎士遠遠的就能看到前方車道有一輛逆向的白色轎車，隨著雙方距離越來越近，駕駛卻絲毫沒有要回去原車道的意思，硬是從騎士的左側高速駛過，驚險過程只有短短1秒鐘，接著繼續直直往前開，直到超越一輛白色小貨車才切回原車道。

▼▲騎士與轎車擦身而過，只有短短1秒鐘。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO坦言，本身其實不排斥超車，但這名轎車駕駛明明可以靠回原車道，卻偏偏不靠回去，「仗著自己有鈑金（板金）別人就會讓他的心態，好險今天只是撞到我的後照鏡，如果是撞到把手我就雷殘了。」事後他已經向相關單位提出檢舉，順便連轎車後車牌掉漆的部分也一起檢舉了。

文章PO出之後，網友們紛紛留言力挺原PO硬起來，並批評轎車駕駛雙黃線加路口逆向超車的行為太狠，根本就是一顆移動炸彈，「這個沒有給他2萬4的危險駕駛怎麼行」、「這沒檢舉對不起社會」、「還好沒撞上，不然以這種速度穩慘的」。

▼事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）