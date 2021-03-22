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社會 社會焦點 保障人權

人妻產後停機...警夫狂戰小三！她見「大量保險套+驗孕棒」崩潰

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市一名男警員因老婆生產完無法行房，竟偷吃又讓小三懷孕，正宮怒告求償100萬。（圖／取自免費圖Pixabay

記者黃宥寧／台北報導

北市一警員因妻子剛生產完無法性行為，竟偷吃另名女子，女子明知對方已有家室，竟仍交往甚至發生多次性行為。直到妻子在家搜到大量保險套、及驗孕結果為陽性的驗孕棒，才驚覺丈夫外遇；更氣的是丈夫竟讓小三入住自己同間生產婦產科，憤而對小三提出告訴，求償100萬元。

正宮琳琳（化名）主張，小三小依（化名）在2019年10月和擔任警察的丈夫阿信（化名）認識，小依明知道他們已經結婚，卻介入他們婚姻。琳琳崩潰表示，她在2019年9月間生了女兒，並在隔年2月至同年7月31日申請育嬰留職停薪。但沒想到擔任警察丈夫阿信（化名）竟因她生產後無法發生性行為、工作繁忙須維持家計之際，和小依發生不倫戀。

兩人甚至以電子郵件互傳大量信件，更親暱以「老公」、「老婆」互稱，讓琳琳崩潰的是，她在家中發現大量的保險套及驗孕結果為陽性的驗孕棒、和大量的旅館用品；不僅如此，擔任警察的阿信竟還將開房間發票留下，甚至還有信用卡刷卡簽單，更扯的是，丈夫讓小依在同家貴婦等級婦產科生產，甚至在同年9月拋下她和女兒，搬去與小依同住。

▼警夫因妻生產完後停機，竟外遇小三又懷孕甚至呵護砸大錢入住貴婦婦產科生產。（示意圖，非當事者／取自Pixabay）

▲▼實習醫師在婦產科開刀時竟想吃掉患者的子宮！（示意圖，非當事者／取自Pixabay）

據悉該貴婦婦產科位於北市精華地段，專長精緻化剖腹生產、腹膜外剖腹生產，吸引許多政商名流前來待產；收費更是一般醫院兩倍，自然產費用為4萬起跳，剖腹產10萬起跳。

琳琳提告向小依求償100萬，由於小依在言詞辯論期日未到場，更沒提出書狀做出聲明或陳述，法官根據琳琳提供的戶口名簿、貴婦診所診斷證明書及驗孕棒和旅館用品，審酌雙方財力，判小依應賠償琳琳50萬元。

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