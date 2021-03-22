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外籍移工聚賭　歸仁警方強力取締查獲8人

▲台南市歸仁分局查獲外籍移工公然聚賭，警方緝獲8人，查獲賭具及賭金等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁分局查獲外籍移工公然聚賭，警方緝獲8人，查獲賭具及賭金等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警歸仁分局警方執行巡邏勤務時，發現仁德區某宮廟前經常有外籍移工聚集，巡邏車靠近時隨即一哄而散，警方感到可疑暗中蒐證，21日晚上循線查獲外籍移工聚賭，查獲鄭姓男子等8人，全案依賭博罪嫌送辦。

▲台南市歸仁分局查獲外籍移工公然聚賭，警方緝獲8人，查獲賭具及賭金等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，員警經過一段時間的觀察蒐證後發現，該宮廟前所聚集的外籍移工是利用下班或休假，群聚在該處公然賭博。歸仁警方於21日晚上見該處依然聚集部分外籍勞工聚賭，為遏止賭博歪風，即調集警力前往查緝，當場查獲鄭姓及洪姓犯嫌等2人，涉嫌共同主持以俗稱「三六仔」賭場進行賭博，賭客6人（均為印尼移工）。當場查扣賭具一組、賭金新台幣36900元。

▲台南市歸仁分局查獲外籍移工公然聚賭，警方緝獲8人，查獲賭具及賭金等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁警方這次查緝到案的賭客，均是印尼籍的外籍移工，21日晚上也克服萬難連夜聘請了3位通譯協助翻譯及筆錄製作，才能讓整個案件順利完成。全案依意圖營利賭博及一般賭博罪嫌移送偵辦。

▲台南市歸仁分局查獲外籍移工公然聚賭，警方緝獲8人，查獲賭具及賭金等證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局長洪頂力表示，外籍移工來台辛勞工作賺取微薄的薪資，為的就是要將所得寄回給故鄉的家人貼補家用、改善生活，如果在異地工作染上賭博的惡習，不僅會將勞力得來的薪資花費殆盡，在缺錢的情況下，有可能會去借高利貸，也有可能會鋌而走險而犯案，造成危害治安的隱憂。因此歸仁警方除了加強易賭博場所的巡查蒐證、強力取締外，也呼籲有雇用外籍移工的公司能多給予關懷，不要讓他們在台灣染上惡習、誤入歧途。

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