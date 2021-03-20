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外籍移工用臉書牽線當月老　移民署：已觸法！每案最高罰50萬

▲外籍移工用臉書牽線當月老 移民署：已觸法！每案最高罰50萬。（圖／移民署提供）

▲外籍移工用臉書牽線當月老，移民署：已觸法！每案最高罰50萬。（圖／移民署提供，下同）

記者郭世賢／台北報導

外籍移工常以臉書發布在台生活動態，日前移民署專勤隊在網路上巡查，發現越南臉書社團貼文中，竟有移工用越南文替台灣友人徵婚，徵求同鄉女子遠嫁台灣，因而遭移民署開罰。移民署表示，雖然該名移工是用越南文替友人張貼徵婚啟事，但入出國及移民法規定，跨國（境）婚姻媒合不得廣告，因此，不論任何人用何種語言貼文，只要是內容有涉嫌招攬跨國（境）婚姻媒合廣告，都可能構成違法。

移民署指出，2020年裁罰案件中，有8成以上民眾是透過網路刊登違法跨國婚姻媒合廣告，不論稱是在網路上「開玩笑」，又或是替親朋好友徵婚，均已違反法令，每案可處10萬到50萬元不等罰鍰，且可連續裁罰。建議民眾，如要幫親朋好友介紹結婚對象，不應將要介紹的對象資訊張貼到網路社群網站，形同商品供人挑選，而應使雙方實際見面交流培養感情。

▲外籍移工用臉書牽線當月老 移民署：已觸法！每案最高罰50萬。（圖／移民署提供）

另外，因日常社交利用社群媒體機會普遍，提醒民眾，如有意尋求外國對象，可向移民署許可的合法跨國婚媒團體洽詢，切勿自行以「大陸新娘、外籍新娘」等關鍵字搜尋跨國婚媒、勿輕易相信網路私人介紹行為，更勿在網路上刊載招攬跨國（境）婚姻媒合廣告，以避免受罰。

移民署再次呼籲，跨國婚媒涉異地服務，媒合過程細瑣，務必要牢記「二要三多」以維護自己的權益，「要記得」與媒合者簽訂書面契約，「要索取」付費收據，「多詢問」比較合法婚媒團體後再選擇服務，雙方於婚前要「多了解」彼此家庭背景與風俗文化，婚後「多溝通」加強彼此支持，跨國婚姻才會幸福長久。

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