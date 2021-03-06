欠錢遭追討！他竟惱羞糾眾持刀狂砍　債主慘被砍斷「1手2腳」命危

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南永康2日晚間發生一起砍人案件！一名阮姓越南籍移工因欠同鄉阿虎（化名）錢而遭追討，但他卻心生不滿，夥同3名台灣籍、1名越南籍友人持刀棍、空氣槍前往對方住處砍人，當場砍斷對方雙腳及右手，隨後逃離現場。案經阿虎友人報案，警方隨後展開調查，並逮捕3名台籍犯嫌，但阮嫌及其同鄉仍在逃，警方仍在全力緝捕中。

▲台南永康2日晚間發生一起砍人案件，警方逮捕3名台籍犯嫌，另有2名越籍犯嫌仍在逃。（圖／記者林悅翻攝）

警方初步調查，阮嫌欠錢不還，遭到阿虎追討，但他卻因此懷恨在心，2日晚間趁著阿虎在住處飲酒聊天時，夥同3名台籍友人以及1名同鄉前往砍人。事發當時，阮嫌及一見到阿虎本人時，便拿起刀子朝阿虎狂砍，另3名台籍友人則分持空氣槍、球棒等在一旁吆喝，讓在場所有人全嚇傻。

阮嫌等人動手後便立刻逃走，阿虎友人則立即報警。警方當時趕抵現場，並將阿虎緊急送醫，而經診斷後發現，阿虎雙腳及右手都遭砍斷，所幸經緊急搶救後，並無生命危險。

警方事後展開調查，立刻將3名台籍犯嫌逮捕到案，並起獲空氣槍1枝，但阮嫌及其同鄉仍在逃，警方正積極追緝當中，而至於詳細的事發原因，仍有待進一步調查釐清。

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