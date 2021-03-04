警循「看護證」找到手機失主　菲籍女感謝「能順利工作了」

▲警方循看護證找到失主。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

3日下午3時許，有位婦女拿著1支手機向台東縣警察局關山分局池上分駐所值班警員蔡誌昇報稱「我在便利商店桌上撿到1支手機」，員警檢視手機保護套，夾層內有張慈濟關山分院看護證，遂去電該院查詢，院方隨即通知持卡人至所內領取；失主慌忙地來到所內領取，一問之下原來她來自菲律賓，她連連的向員警道謝，並說還好有熱心民眾撿到手機，如果沒有看護證，就沒辦法陪雇主進醫院看病了，謝謝您們！

台東縣池上鄉因伯朗大道而聲名大噪，而且特色商店是一家接著一家開，所以無論平日或例假日，不僅吸引許多外地遊客前來遊憩，其中也不乏在地人，警方為民服務案件也特別多。

▲警方循看護證找到失主。（圖／記者楊漢聲翻攝）

3日有位婦女手拿著手機至池上分駐所內向值班警員蔡誌昇稱「我在便利超商的桌上撿到一支手機，請警察協助找失主」，員警依規定受理後，檢視手機保護夾，在裡面找到一張「看護證」，隨即撥打電話向發卡的慈濟關山分院查詢該證持卡人；該院得知上情後，隨即去電給持卡人，請她到池上分駐所領遺失電話及證件。

約莫過了1小時，失主開心地到警所領取遺失物；一問之下得知，因今天放假便與同在該地區做看護的友人到池上遊玩，到便利商店買完飲料，就坐在外面聊天，離去時忘記拿手機，回到家遍尋不著急得要命，因為裡面有看護證，若沒證件就無法陪同雇主前往看診，還好接到醫院打電話說手機證件在警所，「真的很感謝您們！還有那位熱心的民眾，真的太感謝了！」

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▲警方循看護證找到失主。（圖／記者楊漢聲翻攝）

