　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

警循「看護證」找到手機失主　菲籍女感謝「能順利工作了」

▲警方循看護證找到失主。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方循看護證找到失主。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

3日下午3時許，有位婦女拿著1支手機向台東縣警察局關山分局池上分駐所值班警員蔡誌昇報稱「我在便利商店桌上撿到1支手機」，員警檢視手機保護套，夾層內有張慈濟關山分院看護證，遂去電該院查詢，院方隨即通知持卡人至所內領取；失主慌忙地來到所內領取，一問之下原來她來自菲律賓，她連連的向員警道謝，並說還好有熱心民眾撿到手機，如果沒有看護證，就沒辦法陪雇主進醫院看病了，謝謝您們！

台東縣池上鄉因伯朗大道而聲名大噪，而且特色商店是一家接著一家開，所以無論平日或例假日，不僅吸引許多外地遊客前來遊憩，其中也不乏在地人，警方為民服務案件也特別多。

▲警方循看護證找到失主。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方循看護證找到失主。（圖／記者楊漢聲翻攝）

3日有位婦女手拿著手機至池上分駐所內向值班警員蔡誌昇稱「我在便利超商的桌上撿到一支手機，請警察協助找失主」，員警依規定受理後，檢視手機保護夾，在裡面找到一張「看護證」，隨即撥打電話向發卡的慈濟關山分院查詢該證持卡人；該院得知上情後，隨即去電給持卡人，請她到池上分駐所領遺失電話及證件。

約莫過了1小時，失主開心地到警所領取遺失物；一問之下得知，因今天放假便與同在該地區做看護的友人到池上遊玩，到便利商店買完飲料，就坐在外面聊天，離去時忘記拿手機，回到家遍尋不著急得要命，因為裡面有看護證，若沒證件就無法陪同雇主前往看診，還好接到醫院打電話說手機證件在警所，「真的很感謝您們！還有那位熱心的民眾，真的太感謝了！」

►有10包餅乾＋超可愛收納箱
 

►二手票券豐富你的生活

▲警方循看護證找到失主。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方循看護證找到失主。（圖／記者楊漢聲翻攝）
 

ET快訊
國中男女樓梯間愛愛　2男撞見拿手機全錄下
快訊／電動車「淳紳」爆掏空　董座涉非常規交易4.8億遭搜索
友曝「江宏傑一句建議」讓福原愛臉垮　台日文化不同引誤會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

莿桐鄉埔尾多功能活動中心動工　建地270坪預計明年3月啟用

台南蛋黃區成夜市？無執照還招商？　藍軍請檢調查圖利

基隆全面換發空氣呼吸器裝備組　消防局長陳龍輝：保護隊員生命安全

110全中運球類資格賽登場　雲林11家香客大樓3千床供選手免費住

警循「看護證」找到手機失主　菲籍女感謝「能順利工作了」

搜救犬待遇六都最差　台南市議會抱不平要求改善

屏東總圖智慧機器人《凱比》上場　陪兒童唱跳+說故事

影／視察台灣客家茶文化館　蔡英文：10年前就有浪漫台三線構想

竹市光復高中「挺進HBL四強」　林智堅化身一日主播分析賽況

和美警一碗麵暖心！阿公摸蛤蠣到深夜　「兩輪變雙腳」摸黑返家

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

小公貓「奶音喵喵」無辜臉討摸　威力太強飼主喊：想一輩子在家

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

莿桐鄉埔尾多功能活動中心動工　建地270坪預計明年3月啟用

台南蛋黃區成夜市？無執照還招商？　藍軍請檢調查圖利

基隆全面換發空氣呼吸器裝備組　消防局長陳龍輝：保護隊員生命安全

110全中運球類資格賽登場　雲林11家香客大樓3千床供選手免費住

警循「看護證」找到手機失主　菲籍女感謝「能順利工作了」

搜救犬待遇六都最差　台南市議會抱不平要求改善

屏東總圖智慧機器人《凱比》上場　陪兒童唱跳+說故事

影／視察台灣客家茶文化館　蔡英文：10年前就有浪漫台三線構想

竹市光復高中「挺進HBL四強」　林智堅化身一日主播分析賽況

和美警一碗麵暖心！阿公摸蛤蠣到深夜　「兩輪變雙腳」摸黑返家

罔腰狂發限動回擊！高市衛生局連出3招　採「正面對決」原因曝

范雲背部被陳雪生「肚子頂三次」　北市府確認性騷擾事件成立

牛丸酥脆、咬下炸濃郁起司！台中排隊咖哩夯店　必點料多豬肉丼飯

「甘蔗掰掰」艾薇來探班！　《ETtoday星光雲》全程直播

騎自行車到淡水喊「吃不消」　沈玉琳偷懶改搭計程車秒被抓包

陸生持續停招　教育部「歡迎陸生來台讀書」：我方未禁止、陸方片面決定

全球經濟自由度評比出爐　台灣大幅躍升至第6名

高雄英迪格法拍無意外流標　業者：最快3拍才有機會

士林巨球「鏡框式劇場」是全球首見！臺北表演藝術中心6月竣工

藻礁公投》聆聽藻礁的寂靜之聲（謝英士、高思齊）

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

地方熱門新聞

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

撕小廣告好禮接二連三　還能中大獎

植茶缺工！　茶改場推出種茶好幫手

高雄中博高架橋拆除進度逾40％！

虎尾北港溪堤岸現3公里「黃金廊」超美

台南就業中心提供13場次徵才

台南水情嚴峻！若再惡化恐分區供水

「崑濱伯」辭世徐國勇、陳美伶上香悼念

拒絕萊豬　盧秀燕：未來每周查驗公布

婦女節前夕　鄭文燦表揚傑出女性公務員

台東縣7農會「理監事選舉」結果出爐

白河警深耕肅毒建功

台南麻豆警查獲改造槍彈

嘉義出遊新秘境

更多熱門

相關新聞

屏東爸與女兒吵架　她直接下車「失蹤」！

屏東爸與女兒吵架　她直接下車「失蹤」！

屏東縣鍾姓男子開車載女兒返家途中發生爭執，女兒負氣下車後拒接電話，到凌晨仍不知下落，相當著急，求助內埔警方，警方以自己手機撥通電話，安撫情緒，一番勸導，得知她位置，趕往載回，聯絡父母接回，讓他很感激。

屏東翁理完髮忘了回家路　東港警神救援

屏東翁理完髮忘了回家路　東港警神救援

美魔女千元偽鈔吃喝東港！爽買飲料換回真鈔

美魔女千元偽鈔吃喝東港！爽買飲料換回真鈔

屏東台26線小貨車故障停內側道　警即刻救援

屏東台26線小貨車故障停內側道　警即刻救援

屏東翁牽電動車返家　「越走越遠」警神救援

屏東翁牽電動車返家　「越走越遠」警神救援

關鍵字：

看護 外籍 警察

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛首發聲明道歉了！

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

鄉民抓包福原愛出遊1疑點：可能是自導自演

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

罔腰嗆「我傷了誰」！高衛生局：傷了所有不孕婦女

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

福原愛「啊～」餵食高帥男！

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面