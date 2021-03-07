越南失聯移工和同鄉遊小琉球　搭船遇安檢心虛想落跑

▲海巡署第5岸巡隊鹽埔安檢所人員逮獲阮姓失聯移工 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

阮姓越南移工2020年6月間居期滿卻失聯，今（7）日和友人相偕屏東縣小琉球旅遊，新園鄉鹽埔安檢所人員進行客船安全檢查時，他神色緊張企圖脫跑，安檢人員發現有異逮獲，發現他失聯逃逸，帶回調查後移交高雄市專勤隊處理。

▲▼逮獲移送高雄市專勤隊。



7日上午10時許，海巡署第五岸巡隊鹽埔安檢所安檢人員於東港往小琉球航線的客船碼頭，執行乘客身份查驗時，發現一名年約43歲的阮姓越南籍男子神色緊張，並於查證過程中心虛逃跑。

安檢人員隨後追捕，並在現場民眾共同協助下成功逮捕，帶回調查，發現阮姓男子在北部工作，許可居留期間為2019年12月1日至2020年6月3日，然於居留期滿後即失聯逃逸，今天上午和同國籍友人計畫到小琉球旅遊，遇安全檢查露餡，調查後，移交移民署高雄市專勤隊處理。

第五岸巡隊表示，海巡署自今年度1月11日起配合居家防疫篩檢工作，針對前往外離島旅客加強身份查驗核對工作，秉持維護海域海岸安全及社會治安的決心，全力防止不法藉機突破，持續強化各類船舶進出查驗工作，以期有效遏阻不法，如果民眾發現不法行為或有情資，請踴躍撥打海巡署「118」服務專線，一起為維護社會治安來努力。

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