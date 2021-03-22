華航加碼「747女王想見你」地面活動　特別開放航迷簽名在機腹

▲華航空中女王747-400完成最後一趟載客任務，即將退役。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航747-400客機最後一趟載客飛行任務已在3月20日順利完成，為了滿足向隅粉絲及回饋華航會員， 華航驚喜規劃「Farewell My Queen 747女王想見你」的加碼地面活動。自今（22）日12點起開放華夏會員於華航官網登錄抽獎，將邀請 100 位幸運會員免費參加華航747-400客機的歡送盛典。

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▲華航「Farewell My Queen 747女王想見你」地面歡送活動，粉絲將可登上飛機。（圖／華航提供）

華航「Farewell My Queen 747女王想見你」地面歡送活動，粉絲將可登上飛機，近距離重溫與747-400的美好時光。活動現場還安排專業攝影師，為每位參加民眾紀錄活動畫面，留下與華航747-400的珍貴合影，並可立即列印照片帶回家珍藏。

重頭戲是開放粉絲在機腹簽名留念，讓祝福深刻在女王心底。此外，還將贈送航迷747限量版棒球帽、747設計款牛仔帆布包及747特製尾翼鑰匙圈等專屬紀念禮品，更有機會抽中一台屬於自己的747模型回家珍藏。

▲華航「Farewell My Queen 747女王想見你」地面歡送活動，即起開放登錄。（圖／華航提供）

華航表示，每位會員並將參與747粉絲排字應援大合照，一同見證全台最後的747機隊從中華航空畢業。活動自3月22日 12:00起至3月28日23:59 止，於華航官網開放登錄，只要登入華夏會員資料，確認個人資訊正確後即登錄成功。

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