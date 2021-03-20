富士山見客歡送空中女王　華航機師空服「送走老同學」曝最後告白

▲華航747-400客機空中女王將退役，最後載客飛行帶旅客高空繞富士山一圈。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／桃園報導

華航於1990年率先引進亞洲第一架747-400客機，過去30年來肩負著台灣銜接北美、歐洲及澳洲的重要橋樑，期間載運了全球近一億人次的旅客。如今這架被譽為「空中女王」的客機即將要退役，今日飛行最後一趟載客任務，除了機迷不捨之外，空服員有如要送走同學一樣，內心感觸也特別深刻。

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▲▼華航747空中女王退役微旅行。（圖／記者賴文萱攝）

這趟飛行任務對資深空服員劉貞貞來說感觸特別深，她回憶，當年就是跟747-400客機一起進入華航，「空中女王」就像她的同期同學一樣，跟著它一起長大、一起學習，也透過它飛過越洋航線，去好多地方認識全世界，所以這架飛機對她來說有很不一樣的感情，今天要送走女王，內心真的很激動，也相當不捨。

▲▼華航747「后翼起飛」微旅行登場，向空中女王最終告別，空服員劉貞貞內心激動，像要送走老同學。（圖／記者賴文萱攝）

劉貞貞說，她跟女王有好多共同回憶，曾經在高空中一起看過極光，也度過好幾次的過年除夕，跟著它一起守歲，最後只想對女王說「空中女王我愛妳！」。

華航747-400機隊總機師王斌今天執飛最後載客航班，他表示，回想起20多年跟747-400客機第一次接觸，當時就被這架空中巨無霸深深吸引，尤其是獨有的雙層客艙設計，將近400人的最大載客量，一直是華航主力客機。

王斌說，對於機師來說，747-400飛起來很平穩舒適，這麼龐大的飛機操作起來卻也很靈巧，是非常安全的機種。過去跟它相處將近2萬多小時，也培養出深厚感情，擁有許多美好回憶，如今它將功成身退，希望大家跟他一樣永遠記得這架傳奇的空中女王。

▲這次空中女王最終載客飛行，特別提供頭等艙旅客復刻服務。（圖／記者賴文萱攝）

在旅客登機前，華航也特別開放一段時間可以先參觀機艙設計，包含過去很少能參觀到的頭等艙，事實上，過去總統出訪時都會安排搭乘1A位置，如總統陳水扁、馬英九都曾坐過，此次也讓航迷有機會能體驗充滿尊榮感的座位。另外，包含空服員休息區、逃生空間等這次也都安排組員一一解說，讓航迷更深入了解其客艙設計。

▲華航747空中女王告別飛行，開放航空迷上機參觀。（圖／記者賴文萱攝）

華航三艙等全部採用 Signature Interior 概念設計，樓上「華夏艙」配合客機上層空間，採用側邊新式行李櫃以加大儲物空間，便於旅客放置手提行李，為當時業界最新穎的設計及設備。在747空中女王退役後，也等於台灣最後一架雙層、有樓梯客機走入歷史。

▲▼華航747空中女王，特有2樓有樓梯的商務艙設計。（圖／記者賴文萱攝）

頭等艙部分採核桃木紋傢俱設計，搭配淺灰皮質扶手及金黃布紋椅套，座位採斜插式配置，搭配殼式椅背，每一位頭等艙旅客皆可完全享受個人隱私。過去總統出訪時都會安排乘坐在1A位置。過去前總統馬英九跟陳水扁都曾搭過。座椅長度達190公分，電動座椅可達180度全平躺。

▲位於2樓的空服員Crew Bunk 機艙休息區曝光。（圖／記者賴文萱攝）

華航說，747-400客機家族是華航發展的重要支柱，自1975年引進首架747，至今已達46年，歷年來引進多架747家族機隊，見證華航轉型的主力機種，包含波音747-100、747SP、747-200B及19架747-400等。

華航現有4架747-400客機（B-18210、B-18211、B-18212、B-18215），客艙設計為頭等、商務及經濟三級艙，分別為12、49、314席，座位總數達375個，將在今年陸續退役。

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