不捨送走「空中女王」！他精心策畫3個月　高空上求婚娶回真女王

▲華航747-400客機空中女王將退役，今最後載客帶領旅客環繞富士山一圈。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／桃園報導

中華航空747-400客機「空中女王」即將陸續退役，今（20）日最後載客飛行，滿載350航空迷空中巡禮。今日上午由桃園機場出發。在空中女王飛行至日本富士山上空時，機長也透過廣播率領全體旅客一起舉杯歡慶，高喊「女王我愛你」，現場更上演浪漫求婚驚喜。

華航歡送空中女王退役，今安排微旅行帶領旅客至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分。當班機正在繞行富士山的同時，還出現一段浪漫插曲，來自台北的航空迷楊先生策畫驚喜，向交往5年的女友李小姐求婚，當他講出「妳能當我女王嗎？」現場旅客高興為他喝采助陣「嫁給他！嫁給他！」，一同感染幸福的喜悅。

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▲▼華航747空中女王退役微旅行，航空迷在高空中浪漫求婚成功。（圖／記者賴文萱攝）

李小姐表示，男友是超級航空迷，本來以為就是單純陪他一起來搭飛機體驗，沒想到他會在飛機上求婚，突然當上女王的心情只能說很爽、很高興。

楊先生也感謝華航跟機長的幫忙，能讓他有機會在飛機上廣播求婚，為了寫出配合活動的求婚詞，他籌備了三個月，謝謝有大家的幫忙讓他順利娶到「他的女王」回家。

這次空中女王最終載客飛行，特別提供頭等艙旅客復刻服務，餐點如蒲燒鰻魚飯或洛烤菲力牛排佐波特醬，皆採用Course by Course逐道上餐的傳統服務，並搭配經典「紅梅揚姿」骨瓷瓷器與頂級Pol Roger年份香檳，襯托出747頭等艙五星級的尊榮。

▲這次空中女王最終載客飛行，特別提供頭等艙旅客復刻服務。（圖／記者賴文萱攝）

在旅客登機前，華航也特別開放一段時間可以先參觀機艙設計，包含過去很少能參觀到的頭等艙，事實上，過去總統出訪時都會安排搭乘1A位置，如總統陳水扁、馬英九都曾坐過，此次也讓航迷有機會能體驗充滿尊榮感的座位。另外，包含空服員休息區、逃生空間等這次也都安排組員一一解說，讓航迷更深入了解其客艙設計。

▲華航747空中女王告別飛行，開放航空迷上機參觀。（圖／記者賴文萱攝）

華航說，747-400客機家族是華航發展的重要支柱，自1975年引進首架747，至今已達46年，歷年來引進多架747家族機隊，見證華航轉型的主力機種，包含波音747-100、747SP、747-200B及19架747-400等。

華航現有4架747-400客機（B-18210、B-18211、B-18212、B-18215），客艙設計為頭等、商務及經濟三級艙，分別為12、49、314席，座位總數達375個，將在今年陸續退役。

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