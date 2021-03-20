跨越半世紀！華航747空中女王歷史性退役　滿載350航迷最後飛行

▲華航今舉行「747空中女王 Farewell Party后翼起飛」一日微旅行活動。（圖／華航提供）

記者賴文萱／桃園報導

中華航空747-400客機「空中女王」即將陸續退役，今（20）日特別舉辦747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」一日微旅行活動登場。由波音於2005年4月最後生產交付華航的編號B-18215航機執飛CI-2747航班，吸引超過350名旅客齊聚歡送，向永遠的空中女王告別致意。

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▲向空中女王告別，350航空迷搶搭最後一趟載客飛行。（圖／記者賴文萱攝）

華航CI-2747航班為紀念747-400客機退役前的最後一趟載客飛行，特別舉辦限量最終載客飛行任務，開賣5分鐘內即銷售一空。資歷超過10年的航空迷曾小姐今早4點半就抵達桃園機場搶排第一位，等待上午7時47分準時報到。她表示，許多航空迷一開始認識飛機都是從747客機開始，尤其是內裝非常特別，這次歷史性活動有如時代的眼淚，知道消息後就下定決心一定要搶到票來搭乘。

▲747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」一日微旅行7點47分開放旅客報到，航空迷曾小姐搶頭香。（圖／記者賴文萱攝）

華航在桃園機場第二航廈D6登機門還精心打造專屬地面行程活動，包含參觀747客機各艙等拍照紀念及超大型747周邊商品抽獎扭蛋機等。此外，現場還準備了獨一無二的747拍貼機，滿足旅客許久未出國的各種心願，吸引超過350名旅客齊聚歡送空中女王。

▲▼華航747「后翼起飛」微旅行登場，候機室安排許多活動跟航迷同樂。（圖／記者賴文萱攝）

航班將於上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，下午17時10分抵達桃園機場。華航為旅客準備超豐富747驚喜禮包，包含活動專屬模型機、鋼印口罩、尾翼鑰匙圈、帆布袋、飛行防護包及華航海軍藍盥洗包等，也有機會獲得富士山玻璃杯與獨家747彩繪模型機等好禮，航程中亦特別頒發別具意義的飛行證書，為旅客留下珍貴的紀錄。

▲▼華航747「后翼起飛」微旅行，起飛前安排航迷上機參觀。（圖／記者賴文萱攝）

▲「747空中女王 Farewell Party 后翼起飛」微旅行將至日本富士山上空繞行一圈再返回。（圖／達志影像／美聯社）

華航表示，自1975年引進首架747型客機，至今已達46年，橫跨近半世紀，為航機中最具指標性的機型，也帶給許多華航旅客美好的搭乘回憶，尤其當時獨有的2樓商務艙設計，廣受旅客喜愛。

華航現有4架747-400型客機，已陸續安排整備準備退役，現階段未執飛一般航班，此次活動讓想要搭乘747的粉絲，把握最後機會陪伴空中女王飛行。

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