華航「空中女王」總統專屬座位大公開　台灣最後1架雙層有樓梯客機

▲華航747-400客機空中女王將退役，頭等艙1A是總統出訪專屬座位。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／桃園報導

中華航空747-400客機「空中女王」即將陸續退役，今（20）日最後載客飛行，滿載350航空迷空中巡禮。這趟微旅行特別提供頭等艙旅客復刻服務，起飛前安排航空迷上機參觀，其中，頭等艙1A位置是過去總統出訪時都會安排的專屬座位，這次讓航空迷也有機會拍照留念體驗。

空中女王波音747是一款半雙層四引擎飛機，能夠用來載客、載貨、軍事和其它用途，也曾作為美國總統指揮專機和空軍司令部。747具有上層設計，使客機可以增加額外座位，做為頭等、商務及經濟三級座艙設計，載客量可說是當時之冠。

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▲▼華航747「后翼起飛」微旅行登場，向空中女王最終告別。（圖／記者賴文萱攝）

這次空中女王最終載客飛行，特別提供頭等艙旅客復刻服務，餐點如蒲燒鰻魚飯或洛烤菲力牛排佐波特醬，皆採用Course by Course逐道上餐的傳統服務，並搭配經典「紅梅揚姿」骨瓷瓷器與頂級Pol Roger年份香檳，襯托出747頭等艙五星級的尊榮。

▲這次空中女王最終載客飛行，特別提供頭等艙旅客復刻服務。（圖／記者賴文萱攝）

在旅客登機前，華航也特別開放一段時間可以先參觀機艙設計，包含過去很少能參觀到的頭等艙，事實上，過去總統出訪時都會安排搭乘1A位置，如總統陳水扁、馬英九都曾坐過，此次也讓航迷有機會能體驗充滿尊榮感的座位。另外，包含空服員休息區、逃生空間等這次也都安排組員一一解說，讓航迷更深入了解其客艙設計。

▲華航747空中女王告別飛行，開放航空迷上機參觀。（圖／記者賴文萱攝）

華航三艙等全部採用 Signature Interior 概念設計，樓上「華夏艙」配合客機上層空間，採用側邊新式行李櫃以加大儲物空間，便於旅客放置手提行李，為當時業界最新穎的設計及設備。在747空中女王退役後，也等於台灣最後一架雙層、有樓梯客機走入歷史。

▲▼華航747空中女王，特有2樓有樓梯的商務艙設計。（圖／記者賴文萱攝）

頭等艙部分採核桃木紋傢俱設計，搭配淺灰皮質扶手及金黃布紋椅套，座位採斜插式配置，搭配殼式椅背，每一位頭等艙旅客皆可完全享受個人隱私。過去總統出訪時都會安排乘坐在1A位置。過去前總統馬英九跟陳水扁都曾搭過。座椅長度達190公分，電動座椅可達180度全平躺。

▲位於2樓的空服員Crew Bunk 機艙休息區曝光。（圖／記者賴文萱攝）

華航說，747-400客機家族是華航發展的重要支柱，自1975年引進首架747，至今已達46年，歷年來引進多架747家族機隊，見證華航轉型的主力機種，包含波音747-100、747SP、747-200B及19架747-400等。

華航現有4架747-400客機（B-18210、B-18211、B-18212、B-18215），客艙設計為頭等、商務及經濟三級艙，分別為12、49、314席，座位總數達375個，將在今年陸續退役。

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