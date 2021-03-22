　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

忍公婆嘲諷多年…嫩妻「殺鄰居小孩獻祭」！　只因結婚8年沒懷孕

▲▼男童,男孩,兒童,跌倒。（圖／免費圖庫pixabay）

▲女子下手對象，是住在同棟樓的鄰居小孩。（示意圖／免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度德里郊區25歲女子尼蘭姆（Neelam Gupta）20日勒斃3歲男童，把嬌小屍體塞進麻袋中，將其扔在建物頂樓，現已遭到逮捕。經警方調查，她是因為結婚8年沒有懷孕，深受公婆及他人嘲諷多年，這才狠下毒手「獻祭」，希望能藉此懷上一個孩子。

綜合印度斯坦時報等外媒報導，尼蘭姆與丈夫潘卡（Pankaj Gupta）2013年成婚，但2人迄今並沒有小孩，儘管尋求醫療協助仍未果。為此，她4年前曾拜訪過一名神秘人士，得知若想懷孕，那就必須取孩子的性命獻祭。

被公婆及街坊鄰居貼上不孕標籤的尼蘭姆，心中壓力越來越大，而當年該名人士給予的想法，逐漸在她的心中發酵。就在20日上午9時左右，她先是殺害住在同棟大樓的3歲男童，接著裝袋棄屍在另一棟建築頂樓處。

男童家屬透露，當時孩子依據母親要求外出，把在露臺玩耍的另個孩子叫回家，但最終3歲的他並沒有回家，只好報警求助。

警方在調閱監視器後排除男童離開大樓的可能性，接著搜索各個房間及露臺水箱，也就在此時，其中一個警察小組在另棟頂樓發現孩子屍體，且脖子上有明顯勒痕。多名目擊者指出，尼蘭姆就是最後一個和男孩有接觸的人。而尼蘭姆隨後被逮捕，並於20日深夜坦承犯案。

更多國際熱門新聞

►她住進ICU…慘遭惡魔護士「綁床摸摸硬上」！崩潰哭揭恐怖過程
►全球「最會偷吃」竟是亞洲這1國！56%認了出軌　女比男更多
►漁夫捕到巨鰻「大海怪」！猙獰獠牙令5.5萬人嚇傻...氣氛瞬間凝結

聽Podcast掌握國際局勢

Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面　監測血氧超方便

ET快訊
快訊／羅尚樺送醫畫面曝光　送台東馬偕急救
羅尚樺尋獲無意識！新婚妻「18字心聲」：我陪你飛
快訊／找到羅尚樺了！　失去生命跡象
快訊／找到「傘具連座椅」！　2飛官仍失聯
羅尚樺才新婚2周！　跳傘失蹤新婚妻說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「日間火球」劃過上空　驚天聲爆響徹英國

24歲人妻「私處慘被縫起來」倒血泊等死！妒夫懷疑被綠　失控暴走

忍公婆嘲諷多年…嫩妻「殺鄰居小孩獻祭」！　只因結婚8年沒懷孕

北韓企業家慘被美國FBI羈押！馬國最高法院前年就批准引渡要求

日本山形疫情再失控！「跟進宮城」自行發布緊急事態至4／11

美國研究：AZ疫苗有效性達79%　「全面防止重症」無嚴重副作用

疫苗到貨了！　歐洲有望7月中達「群體免疫」

法國出現「新變種」病毒…PCR無法檢出！　至少8人感染死亡

美秘密文件曝UFO「超越人類技術」輕鬆突破音障　高速飛行無聲爆

川普將推出自創社群平台！　前顧問：重新定義遊戲規則

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

「日間火球」劃過上空　驚天聲爆響徹英國

24歲人妻「私處慘被縫起來」倒血泊等死！妒夫懷疑被綠　失控暴走

忍公婆嘲諷多年…嫩妻「殺鄰居小孩獻祭」！　只因結婚8年沒懷孕

北韓企業家慘被美國FBI羈押！馬國最高法院前年就批准引渡要求

日本山形疫情再失控！「跟進宮城」自行發布緊急事態至4／11

美國研究：AZ疫苗有效性達79%　「全面防止重症」無嚴重副作用

疫苗到貨了！　歐洲有望7月中達「群體免疫」

法國出現「新變種」病毒…PCR無法檢出！　至少8人感染死亡

美秘密文件曝UFO「超越人類技術」輕鬆突破音障　高速飛行無聲爆

川普將推出自創社群平台！　前顧問：重新定義遊戲規則

不到5個月F-5E再出事　朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個

批「疫苗調閱小組」只宣讀20秒就表決　劉世芳酸：比半分忠更快

桃園市議員代夜市選物業者發聲　請市府留一條生路

每人每晚只要900元！爽住台北、台東2間星級飯店　再送早餐吃到飽

「日間火球」劃過上空　驚天聲爆響徹英國

快訊／送醫畫面曝光！飛官羅尚樺「無意識」　送台東馬偕急救

24歲人妻「私處慘被縫起來」倒血泊等死！妒夫懷疑被綠　失控暴走

林口公園第一排美邸！「聯虹君耀」地段珍稀　享永久棟距、豪宅頂標配備

確定了！緯來體育台轉播大聯盟　首場4月2日天使對白襪

忍公婆嘲諷多年…嫩妻「殺鄰居小孩獻祭」！　只因結婚8年沒懷孕

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

國際熱門新聞

住院遭男護硬上　她手寫哭揭恐怖過程

全球「最會偷吃」竟是亞洲這1國

中國「一拳超人」UFC首吞敗仗！第一回合被KO

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

7歲女面前遭槍殺！　足球流氓當街慘死

冰島20天地震4萬次　日夜都在搖

有潛在危險！小行星將飛掠地球　凌晨最接近

受夠染疫後遺症折磨！美知名連鎖餐廳創辦人自盡亡

裸女闖入砸石攻擊　主播當眾歪吼慘叫

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

漁夫捕到巨鰻「大海怪」！氣氛瞬間凝結

UFO入直播！太空人身後2顆光球閃過

3歲男童車內關4hrs悶死！嘴唇發黑死前忍痛

冰島6000年火山爆發　百人直衝噴發口

更多熱門

相關新聞

失蹤飛官羅尚樺「IG曬滿甜蜜照」！新婚妻回應了

失蹤飛官羅尚樺「IG曬滿甜蜜照」！新婚妻回應了

台東志航基地驚傳意外，兩架F-5E戰鬥機疑似發生擦撞，於台東旭海漁港東方1.4浬雷達光點消失，研判機上飛官均跳傘逃生，但目前下落不明，據悉，失蹤飛官分別為潘穎諄上尉及羅尚樺中尉，其中羅尚樺本月初才登記結婚，IG曬滿甜蜜照。

婆婆幫坐月子送4禮　媳揭雙面人生

婆婆幫坐月子送4禮　媳揭雙面人生

手捧多肉植物求婚　網一看秒答應

手捧多肉植物求婚　網一看秒答應

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

「新北0貸款買房」70K男友卻寧租屋　她怒炸

「新北0貸款買房」70K男友卻寧租屋　她怒炸

關鍵字：

獻祭公婆結婚懷孕

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

即／桃園中原大學大四生墜樓亡！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面