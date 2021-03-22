忍公婆嘲諷多年…嫩妻「殺鄰居小孩獻祭」！　只因結婚8年沒懷孕

▲女子下手對象，是住在同棟樓的鄰居小孩。（示意圖／免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度德里郊區25歲女子尼蘭姆（Neelam Gupta）20日勒斃3歲男童，把嬌小屍體塞進麻袋中，將其扔在建物頂樓，現已遭到逮捕。經警方調查，她是因為結婚8年沒有懷孕，深受公婆及他人嘲諷多年，這才狠下毒手「獻祭」，希望能藉此懷上一個孩子。

綜合印度斯坦時報等外媒報導，尼蘭姆與丈夫潘卡（Pankaj Gupta）2013年成婚，但2人迄今並沒有小孩，儘管尋求醫療協助仍未果。為此，她4年前曾拜訪過一名神秘人士，得知若想懷孕，那就必須取孩子的性命獻祭。

被公婆及街坊鄰居貼上不孕標籤的尼蘭姆，心中壓力越來越大，而當年該名人士給予的想法，逐漸在她的心中發酵。就在20日上午9時左右，她先是殺害住在同棟大樓的3歲男童，接著裝袋棄屍在另一棟建築頂樓處。

男童家屬透露，當時孩子依據母親要求外出，把在露臺玩耍的另個孩子叫回家，但最終3歲的他並沒有回家，只好報警求助。

警方在調閱監視器後排除男童離開大樓的可能性，接著搜索各個房間及露臺水箱，也就在此時，其中一個警察小組在另棟頂樓發現孩子屍體，且脖子上有明顯勒痕。多名目擊者指出，尼蘭姆就是最後一個和男孩有接觸的人。而尼蘭姆隨後被逮捕，並於20日深夜坦承犯案。

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