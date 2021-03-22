婆婆幫坐月子10天送4大禮　媳揭雙面人生：會過敏還逼喝魚湯

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻日前在臉書PO文指控婆婆是雙面人，說要幫忙坐月子，於是丈夫把她從月子中心接回家，婆婆還送上「4大禮物」，結局卻讓她痛不欲生，即使現在已經搬家，回想起這段往事還是很害怕，「我連續2年，每天只有睡4小時，而且不是連續睡眠。」

▲原PO答應回婆家坐月子，卻遭婆婆瘋狂嫌棄。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」的文章中提到，婆婆給的第一份禮物是每天早上一杯冰果汁，雖然聽說坐月子不要吃冰的比較好，她還是喝完並稱讚好喝，沒想到婆婆竟然一臉不屑回答「那是妳懶，打果汁多簡單」；第二份禮物則是每天吹電扇，當時是夏天，但她覺得冷，就躲在吹不到風的角落，卻挨罵迷信，後來忍到受不了，自己跑去菜市場買襪子，途中剛好碰到鄰居，婆婆就馬上裝熱心插話「妳怎麼不叫我買，自己跑出來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO繼續說，第三份禮物是月子餐，明明有告知婆婆她不能吃海鮮，因為會過敏，結果每餐都是海鮮和魚湯，她的皮膚也開始出現嚴重的過敏反應，婆婆還不斷嫌棄她醜，但一直到這個時候，她還是選擇相信人性本善，「我不相信這個世界上有人會故意傷害另一個人，我真的把她當成媽媽。」

至於最後一份禮物，原PO坦言是「嘴巴裡的幫忙」，她每天都要擠母奶、餵奶、洗奶瓶、手洗衣服、曬衣服以及照顧小孩，婆婆則推稱孩子太小不會抱，所以她得獨自包辦所有跟孩子相關的照護，「從那天開始，我連續2年，每天只有睡4小時，而且不是連續睡眠」，就算向婆婆求助，也只會挨罵懶惰。

▲原PO現在回想起這段往事，仍會感到害怕。

原PO表示，這只是她坐月子10天的故事，在婆婆家住了7年，還有很多事情沒有寫出來，「我先生疼我、護我，但他在外縣市工作，只有假日才回來。（之所以沒有向先生求救，）一是我愚蠢，二是我也不願意他擔心，三是婆婆在他面前判若兩人。」雖然現在已經搬家，但婆婆還是不罷休，讓她只要想起這段往事，仍會感到害怕、痛不欲生，這才想在網路上PO文一吐苦水。

其他網友看完原PO的故事，紛紛留言安慰她要勇敢並向前看，「既然都搬出來了，就不要再回想過去」、「委屈從來無法求全，委屈真的只有委屈而已」、「忍是不對的，相處之道也是相對的，妳要愛自己才知道怎麼對付敵人」。