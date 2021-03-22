避開蘇、侯？柯文哲低調視察疫苗施打：我是醫療專業　政治另外處理

記者袁茵／台北報導

AZ疫苗於22上午正式開打，行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2人一早就到醫院帶頭施打，新北市長侯友宜也於早上8時就去醫院關心接種情況，相比之下醫師出身的台北市長柯文哲相當低調，早上9時默默抵達和平醫院視察接種情況。被問到是不是刻意避開蘇貞昌與侯友宜？柯文哲並沒有正面回覆，僅說自己是專業，還是去處理醫療專業，政治另外處理。

▲柯文哲出席「開啟台灣IB國際文憑公校元年-西松高中IB學校揭牌」活動。（圖／記者陳煥丞攝）

關於疫苗施打時間以及政治人物視察醫院的規劃，在中央流行疫情指揮中心確定AZ疫苗於22日上午正式開打，並且公布最先接種的醫院名單後，亞東醫院原訂早上9時開始施打疫苗，結果特地提前到22日上午8時，而侯友宜則於早上8時抵達現場，為醫護打氣、關心接種情況。





▲新北市長侯友宜到亞東醫院視察疫苗開打情形，亞東醫院院長林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

不過，20日就表明願意帶頭接種AZ疫苗的蘇貞昌、陳時中，則在21日發布消息，要在22日早上7時40分去台大醫院施打AZ疫苗，比侯友宜視察時間還要早20分鐘，且也比其他縣市施打疫苗時間更早，成為「全台第一人」，疫苗施打時間與視察規劃儼然成為「政治學」的一部分。

不同於3人，柯文哲21日出席公開場合時，被詢問疫苗相關問題，柯文哲皆笑而不答；下午3時台北市政府發布22日採訪通知，提及柯文哲22日確定去和平醫院視察接種情況，但不公開時間、不開放媒體入內採訪，顯得相對低調。

▲行政院長蘇貞昌22日接種AZ疫苗。（圖／行政院提供）

據了解，柯文哲於22日上午9時左右到和平醫院視察接種情況，並且慰問第一線工作人員，並且在上午10時左右到達位於松山區的西松高中出席公開活動。

柯文哲被媒體詢問，如此刻意低調，是不是為了避開蘇貞昌與侯友宜？柯文哲先說了一句「沒有啦！我自己是醫療專業，我是不想⋯」隨後提及，「我是醫療專業，還是去處理醫療專業。」由於這跟流感疫苗不同，要打2次，中間還得間隔8週，若民眾施打後並完成健保卡註記，第2次要去不同醫院打，那記錄系統如何連線等，這還是有些技術問題。

柯文哲強調，因為自己是專業，所以從頭到尾就是當外部的審查者，把所有流程全部檢視一遍，而醫院方面則要紀錄問題、25日再跟他報告流程如何改進。

面對侯友宜喊出，新北市配到的疫苗不夠，柯文哲只說，美國已經打了1億人了，反正美國打完一定的人數後，產能不可能一下子關掉，「美國打完，台灣就會開始打了。」

被問到現在施打疫苗成為政治競爭題，柯文哲只說，「好啦！好啦！因為就是醫療專業，我反而對細節、醫療專業比較有興趣，我就直接自己去督導醫療專業問題，至於政治，這另外再處理。」

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