這是非常安全的疫苗！　桃園敏盛綜合醫院院長帶20醫護施打

▲AZ疫苗施打首日，桃園敏盛綜合醫院院長劉宜廉率先施打，籲國人相信政府和專業。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

AZ疫苗於22日正式開打，桃園市敏盛綜合醫院院長劉宜廉，上午8點30分親自帶領20名醫護人員，先行施打。劉宜廉於完成施打後，透過臉書直播表示，相信這是非常安全的疫苗，鼓勵院內的醫護同仁施打，一起保護我們的台灣，相信政府、相信專業、守住醫院並持續照顧我們的國人，同時呼籲後續的民一起來施打。

▲▼AZ疫苗施打首日，桃園敏盛綜合醫院院長劉宜廉(右三)和同仁5人一起施打。（圖／記者楊淑媛攝）

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和劉宜廉院長一起接受疫苗施打的同仁，還有該院的心臟內外科主任及護理人員共5人，透過臉書直播先行施打流程，臉友紛紛留言：「院長帶頭打疫苗，好樣的！」、「敏盛綜合醫院保護鄉親」、「更多醫護人員得到保護，我們的防疫力才能得到保護」…

▲完成疫苗施打後注意事項。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市衛生局表示，AZ疫苗於今日正式開打，桃園市有5家醫院獲分配380瓶，以每瓶可供10人施打，有3800人施打；而該5家醫院分別為林口長庚醫院150瓶、敏盛綜合醫院50瓶、衛福部桃園醫院40瓶、聯新國際醫院80瓶、國軍桃園總醫院60瓶，桃園市專責醫院均已完成行前接種規劃。

衛生局進一步說明，疫苗開打時程將以指揮中心公告為主，優先接種對象為直接照顧（含採檢）COVID-19確診/疑似個案之第一線工作人員及非直接照顧（含採檢）COVID-19確診或疑似個案之第一線工作人員，桃園市約有4000餘人。

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