嘉義縣首劑AZ疫苗長庚開打　翁章梁：輪到我一定打

▲嘉義縣第一劑AZ疫苗長庚開打，長庚醫院蕭政廷副院長帶頭接種。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣首批AZ疫苗3月19日由溫控專車及2-8度恆溫保冷裝置以專車送達後，立即儲存在2-8°C冷藏設備，按照流程保存，而嘉義縣第一階段COVID-19疫苗在長庚醫院開打，第一波開放第1、2風險等級醫事相關人員接種，嘉義長庚醫院是嘉義縣第一家COVID-19疫苗接種合約醫院，其他包含慈濟、朴子和灣橋3家專責醫院醫事人員也都是第一波施打對象，第一劑由長庚醫院蕭政廷副院長帶頭接種，縣長翁章梁特到到院關心接種情形。翁章梁說，他是第二波施打對象，請大家放心，輪到他的時候，他一定第一個打疫苗。

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▲嘉義縣長翁章梁視察第一劑AZ疫苗開打狀況。（圖／記者翁伊森翻攝）



嘉義長庚醫院為嘉義縣應變醫院，為讓疫苗順利接種，已做好開打整備工作，22日地下室1樓開設專責門診區(原急診留觀室)並規劃接種動線，提供足夠空間作為休息區，讓人員接種後都能停留30分鐘休息觀察，嘉義長庚醫院副院長蕭政廷帶頭接種第一劑。

▲’長庚醫院為嘉義縣第一劑AZ疫苗開打狀況。（圖／記者翁伊森翻攝）



接種疫苗為新冠肺炎防疫最後一哩路，縣府已協調長庚醫院，包含慈濟、朴子、灣橋3家專責醫院醫事人員在長庚施打，免收掛號費用，儘快讓完成本縣專責醫事人員疫苗接種任務，保護第一線工作人員，穩定嘉義縣醫療防疫量能，第二劑預定8週後施打。

▲嘉義縣第一劑AZ疫苗長庚開打。（圖／記者翁伊森翻攝）



衛生局局長趙纹華說，AZ疫苗開瓶後可接種10人，為避免疫苗耗損需規劃集中接種，開瓶後6小時內要使用完，21日預約30人接種，全縣目前有1702名專責醫事人員將陸續接種。



翁章梁指出，第一波接種的對象是第一線醫事專業人員，第二波是政府防疫機關和第一線接觸高風險者，這些具有專業背景的人士施打疫苗，對後續民眾的接種會有更大的信心；尤其疫苗已有很多國家施打，這也是國際之間互相交流必要的程序，在中央疫情指揮中心指導下，台灣的防疫成績令世界刮目相看，打疫苗，保護自己，也保護別人健康。

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