台南3千劑AZ疫苗登記額滿！奇美感染科醫師蘇柏安施打第一針

▲台南市長黃偉哲22日上午至台南永康奇美醫院，關心新冠疫苗開始施打情況，奇美醫院感染科主治醫師蘇柏安醫師，為雲嘉南地區第一位接受施打疫苗的醫事人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲22日上午至台南永康奇美醫院，關心新冠疫苗開始施打情況，奇美醫院感染科主治醫師蘇柏安醫師，為雲嘉南地區第一位接受施打疫苗的醫事人員，黃偉哲表示，台南市大概有3千多劑，這個部分第一波登記都滿額了，所以說接種意願相當高，頻率也相當高，謝謝醫護人員。

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台南市長黃偉哲指出，今天是COVID-19疫苗接種的第一天，非常感謝我們第一線的醫護人員，他們都非常辛苦，然後他們應該要優先來接種疫苗，剛剛看到的這個疫苗接種的程序，不管是之前的健康評估，還有量測體溫，還有表格填寫，到最後醫師評估完開始來施打，施打完還要到旁邊的休息區休息30分鐘，確定沒有嚴重的副作用之後才可以離開，那接種完之後就可以持這個接種的黃卡，就是說接種的證明，然後這個可以成爲一個安全的重要文件。

黃偉哲說，這個部分整個流程今天這樣RUN過一遍，也非常感謝奇美醫院，我們的醫護人員他們很辛苦，然後來接種。蘇柏安醫師應是台南市、雲嘉南地區的第1位接種的人，打疫苗的人，我們台南市大概有3千多劑，這個部分第一波登記的也登記都滿額了，所以說接種的意願相當高，頻率也相當高，謝謝他們。

黃偉哲說，希望市民朋友們、還有國人同胞們，對於這個新冠肺炎疫苗要有信心，因為這個是科學問題，不是感覺問題，但是我們還是尊重個人的接種意願，希望說大家都能夠保護自己，能夠保護他人。疫苗接種了，然後早日回復到一個正常的生活。

據了解，台南市第一波15家專責採檢收治醫護防疫人員，於22日上午起開始接種COVID-19疫苗施打，目前台南市共有4家醫院作為接種點，首波施打共3000劑疫苗，市長黃偉哲特地至永康奇美醫院關懷醫護人員接種疫苗，提醒疫苗接種是最具效益的傳染病預防介入措施，也是我國後續針對COVID-19防治及保護國人健康至為迫切且必要的防治策略。

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