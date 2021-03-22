　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南3千劑AZ疫苗登記額滿！奇美感染科醫師蘇柏安施打第一針

▲台南市長黃偉哲22日上午至台南永康奇美醫院，關心COVID-19 疫苗開始施打情況，奇美醫院感染科主治醫師蘇柏安醫師，為雲嘉南地區第一位接受施打疫苗的醫事人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲22日上午至台南永康奇美醫院，關心新冠疫苗開始施打情況，奇美醫院感染科主治醫師蘇柏安醫師，為雲嘉南地區第一位接受施打疫苗的醫事人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲22日上午至台南永康奇美醫院，關心新冠疫苗開始施打情況，奇美醫院感染科主治醫師蘇柏安醫師，為雲嘉南地區第一位接受施打疫苗的醫事人員，黃偉哲表示，台南市大概有3千多劑，這個部分第一波登記都滿額了，所以說接種意願相當高，頻率也相當高，謝謝醫護人員。

▲台南市長黃偉哲22日上午至台南永康奇美醫院，關心COVID-19 疫苗開始施打情況，奇美醫院感染科主治醫師蘇柏安醫師，為雲嘉南地區第一位接受施打疫苗的醫事人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲指出，今天是COVID-19疫苗接種的第一天，非常感謝我們第一線的醫護人員，他們都非常辛苦，然後他們應該要優先來接種疫苗，剛剛看到的這個疫苗接種的程序，不管是之前的健康評估，還有量測體溫，還有表格填寫，到最後醫師評估完開始來施打，施打完還要到旁邊的休息區休息30分鐘，確定沒有嚴重的副作用之後才可以離開，那接種完之後就可以持這個接種的黃卡，就是說接種的證明，然後這個可以成爲一個安全的重要文件。

黃偉哲說，這個部分整個流程今天這樣RUN過一遍，也非常感謝奇美醫院，我們的醫護人員他們很辛苦，然後來接種。蘇柏安醫師應是台南市、雲嘉南地區的第1位接種的人，打疫苗的人，我們台南市大概有3千多劑，這個部分第一波登記的也登記都滿額了，所以說接種的意願相當高，頻率也相當高，謝謝他們。

▲台南市長黃偉哲22日上午至台南永康奇美醫院，關心COVID-19 疫苗開始施打情況，奇美醫院感染科主治醫師蘇柏安醫師，為雲嘉南地區第一位接受施打疫苗的醫事人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，希望市民朋友們、還有國人同胞們，對於這個新冠肺炎疫苗要有信心，因為這個是科學問題，不是感覺問題，但是我們還是尊重個人的接種意願，希望說大家都能夠保護自己，能夠保護他人。疫苗接種了，然後早日回復到一個正常的生活。

據了解，台南市第一波15家專責採檢收治醫護防疫人員，於22日上午起開始接種COVID-19疫苗施打，目前台南市共有4家醫院作為接種點，首波施打共3000劑疫苗，市長黃偉哲特地至永康奇美醫院關懷醫護人員接種疫苗，提醒疫苗接種是最具效益的傳染病預防介入措施，也是我國後續針對COVID-19防治及保護國人健康至為迫切且必要的防治策略。

防曬界至尊超級明星商品

ET快訊
蕭彤雯罹癌！胸背像卡車輾過　左肺冒0.9cm陰影
燃油機車將停止補助！　3千元沒了
女主持人超低調「東湖市場買衣服」　爽買33塊衣：購物天堂
在「這年次」出生　免費到星巴克領咖啡
快訊／遭「家族旅遊」遊覽車猛撞　新北21歲男騎士亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

漫博會打工「主管佔位聊天」她不爽走人！出社會才懂：就是得服軟

婆婆幫坐月子10天送4大禮　媳揭雙面人生：會過敏還逼喝魚湯

客硬塞200元！外送員傻住「差點被害死」...退錢秒閃　原因曝光

教團批「創新條例」變財團租界　潘文忠：有共同把關的機制

燃油機車明年停止補助！環保署說明：七期標準將生效

彰化AZ開打首日　部彰院長曾孔彥打第一針：像被蚊子叮

沒帶頭打AZ疫苗　陳其邁籲「順時中」：CDC說可以打我們就打

憂打AZ疫苗引血栓！醫提「可能關鍵原因」：和人種有關

外送員都甘願送上樓！他偷看「妹妹訊息」驚見高招　網炸：我遇過

連夏威夷炒飯也來了　台鐵便當「鳳梨入菜」新口味北中限量開賣

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

漫博會打工「主管佔位聊天」她不爽走人！出社會才懂：就是得服軟

婆婆幫坐月子10天送4大禮　媳揭雙面人生：會過敏還逼喝魚湯

客硬塞200元！外送員傻住「差點被害死」...退錢秒閃　原因曝光

教團批「創新條例」變財團租界　潘文忠：有共同把關的機制

燃油機車明年停止補助！環保署說明：七期標準將生效

彰化AZ開打首日　部彰院長曾孔彥打第一針：像被蚊子叮

沒帶頭打AZ疫苗　陳其邁籲「順時中」：CDC說可以打我們就打

憂打AZ疫苗引血栓！醫提「可能關鍵原因」：和人種有關

外送員都甘願送上樓！他偷看「妹妹訊息」驚見高招　網炸：我遇過

連夏威夷炒飯也來了　台鐵便當「鳳梨入菜」新口味北中限量開賣

漫博會打工「主管佔位聊天」她不爽走人！出社會才懂：就是得服軟

蕭彤雯驚傳罹患肺腺癌零期！　打噴嚏像卡車輾過…左肺冒0.9cm陰影

人妻產後停機...警夫狂戰小三！她見「大量保險套+驗孕棒」崩潰

民眾與環保局攜手合作 火速行動查獲露天燃燒維護空氣品質

多維TW／台灣獨立　首先要從美國獨立

婆婆幫坐月子10天送4大禮　媳揭雙面人生：會過敏還逼喝魚湯

金管會嚴審KY公司財報　強化措施Q2上路！

未婚被媽媽見一次念一次！　游淑慧坦言：「空虛寂寞覺得冷」...

客硬塞200元！外送員傻住「差點被害死」...退錢秒閃　原因曝光

吳崑玉／從刺槍術爭議　看新任國防部長邱國正的麻煩

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

南投高中生性侵案　傳巴哈姆特拒刪文遭開罰

小龍蝦出現　公園成免費釣蝦場

獨／張鮭魚之夢吃爆壽司郎　喊：採訪我要請吃屋馬

冷氣團發威剩10°C！一張圖看一周3變

冷氣團急凍今晨10.2℃！入夜再探底　全台有雨時間曝

學妹3點挺「台大帥帥鮭」：別覺得鮭魚就壞

更多熱門

相關新聞

雙和院長吳麥斯接種「全台醫護第一針」

雙和院長吳麥斯接種「全台醫護第一針」

我國取得的11.7萬劑AZ新冠疫苗今（22）日正式開打，首波配送4.45萬劑到全國57家專責醫院，22日正式開始接種，新北市雙和醫院領到1000劑，上午7時45分由院長吳麥斯帶頭接種，打下全台醫護第一針。吳麥斯表示，院內同仁約有7成有接種意願，將採上、下午預約制施打，每次限額30人，預計2周內接種完畢。

快訊／AZ疫苗開打首日情況！陳時中1400說明

快訊／AZ疫苗開打首日情況！陳時中1400說明

BioNTech執行長：歐美夏季結束前可恢復正常生活

BioNTech執行長：歐美夏季結束前可恢復正常生活

蘇貞昌、陳時中搶打第一針？　侯友宜：什麼時間點、誰先打不重要

蘇貞昌、陳時中搶打第一針？　侯友宜：什麼時間點、誰先打不重要

中央只准新北4家醫院開打　侯友宜：光分配給醫護的量劑都不足

中央只准新北4家醫院開打　侯友宜：光分配給醫護的量劑都不足

關鍵字：

Covid-19 AZ新冠疫苗開打黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

「九妞妞」成員合體！　Apple搶下貝童彤捧花

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

Apple抽中捧花「醫師男友掏口袋」上台！　全場嗨炸

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

日女星閃嫁台男…不到3年摸清套路心死離婚

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面