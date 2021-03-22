對AZ疫苗有信心　竹山秀傳醫院10醫護率先挽袖

▲南投首批AZ疫苗，第一針種在竹山秀傳醫院感染科主任王健宇（左）肩上。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫苗今全台同步開打，南投縣首批獲核配800劑，分送竹山秀傳醫院和中榮埔里分院兩家合約醫院，竹山秀傳10名醫護人員上午率先接受施打，包括副院長陳榕生、感染科主任王健宇、COVID-19疫苗專診神經內科醫師黃楷茹等。

陳榕生與王健宇施打後，都表示對AZ疫苗有信心，對嚴重特殊傳染性肺炎病患的醫療照護工作也更有保障。

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▲南投首批AZ疫苗，由竹山秀傳醫院10位醫護人員率先施打，圖左為副院長陳榕生。（圖／記者高堂堯攝）

南投縣防疫指揮中心指揮官暨副縣長陳正昇前往督導關心，指南投縣將依疫情中心規劃，全力配合疫苗施打；考量疫苗取得不易，首波開放接種對象為COVID-19專責醫院中，接觸或照顧確診或疑似個案的第1、2風險等級醫事人員，以維護轄內醫療量能。

南投縣衛生局長黃昭郎指出，竹山秀傳和中榮埔里分院400劑AstraZeneca(AZ) COVID-19疫苗，19日配送到院，依規定由疫苗專用冷藏設備以攝氏2到8度的最適溫妥善儲存；因一瓶疫苗劑量（5毫升）可供10人份施打，兩院都採預約登記方式，以一次10人為單位，受理相關醫護單位、人員申請施打，濁水線地區可向竹山秀傳申請，烏溪線則為臺中榮民總醫院埔里分院。

▲南投副縣長陳正昇（左起）、衛生局長黃昭郎視察首批AZ疫苗冷藏庫。（圖／記者高堂堯攝）

衛生局指出，凡縣內符合1.2級登記名冊醫療相關人員，可採預約機制（網路或電話）分批至轄內竹山秀傳和埔榮醫院接種，並提醒注射後於休息區觀察30分再離開，接種可能反應為接種部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、寒顫、關節痛及噁心等輕微症狀，通常於數天內消失，若有嚴重症狀則請通報醫院或衛生局。

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