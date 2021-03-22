無良駕駛斑馬線上撞路人落跑！高雄男1hrs後落網喊：A柱擋視線





▲婦人過斑馬線時遭小客車撞上。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名72歲的婦人深夜行走斑馬線，遭一輛自小客車撞倒，沒想到駕駛竟沒停下還逃逸，網友將照片PO於臉書要追這名肇逃車主，1小時後，警方透過監視器找到39歲的陳姓駕駛，經酒測並無酒精反應，他稱因視線遭A柱擋住視角，才不知發生事故而離去，至於詳細肇事原因，仍待事故鑑定深入調查，陳男涉犯肇事逃逸，警方訊問後仍將依公共危險罪函送法辦。

這起車禍發生在21日23時高雄七賢一路與林森一路口，警方獲報有車禍肇事逃逸，趕到現場僅剩一名受傷的72歲梅姓婦人，婦人右腳扭挫傷，坐在地上，趕緊送醫院治療，所幸無生命危險。經初步調查，梅姓婦人由七賢一路西向東行走斑馬線時，一部左轉林森一路的銀色自小客車迎面而來，梅婦雖然緊急退後但也來不及遭撞上，沒想到該車竟逃逸離去，但車禍過程已被監視器全拍下來，警方掌握車牌後以車追人，於22日1時許在苓雅區住處將肇逃的陳姓駕駛帶返所調查。

▲警方將肇逃的陳姓駕駛帶返所調查。（圖／記者洪靖宜翻攝）

調查發現，陳男酒測無酒精反應，他稱視線遭A柱擋住視角才不知發生事故而離去，詳細肇事原因，仍待事故鑑定深入調查。但陳男涉犯肇事逃逸，警方訊問後仍將依公共危險罪函送法辦。

新興分局呼籲，當駕駛動力交通工具(如：機車、汽車、電動車等)發生交通事故，一定要留在現場等待警方到場，若有造成對方死亡、受傷，又沒在現場等待警方到場，就直接離開現場的話，會觸犯刑法第185-4條的肇事逃逸，處以1年以上7年以下的有期徒刑，民眾勿以身試法。

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