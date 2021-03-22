男大生遺失身分證　3年後竟成公司董事長！他一看：連地址都一樣

▲上海復旦大學。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海復旦大學一名王姓男學生2017年遺失身分證，卻沒有報案只是補辦新證，他近日發現被人盜用身分，竟變成深圳一家公司的法定代表人兼董事長。

▲男大生收到的貸款廣告。（圖／澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，王男日前在支付寶收到一則企業貸款廣告，內容顯示他是深圳市格創嘉科技有限公司的法定代表人。起初，他以為是同名同姓，但經過一番核對，才發現檔案中的法定代表姓名、證件號碼、住所等資料均是他本人。

▲網站資料內容。（圖／澎湃新聞）

資料顯示，該公司於2016年9月成立，經營範圍包括電子產品、五金製品等研發、銷售、貿易出口等。直至2017年10月，該公司才將法定代表人、董事長、總經理、執行董事均變更為王男。該公司曾被福田市場監管局載入經營異常名錄，至今未被移出。

王男細想之下，才回憶起自己於2017年8月，曾在上海虹橋火車站遺失身分證，但他當時沒有報案及掛失，只是補辦了一張新卡，不料2個月後他就「成為」深圳格創嘉公司法定代表人。

目前，王男將於本月底攜帶身分證明材料等，前往深圳申請撤銷相關註冊資訊。上海華勤基信律師事務所律師寧方方則表示，若發生類似情況，民眾可通過行政程序向公司註冊地市場監督管理部門，申請撤銷公司該變更行為的行政許可，也可以通過司法程序向公司註冊地人民法院起訴公司和公司股東，請求確認自己非公司的人員，並由公司和公司股東進行變更登記。