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趙守博新書感恩11位領導人提攜　邱佩琳：他的厚道、實在是所有讀者的典範

▲▼邱佩琳出席趙守博新書發表會。（圖／記者張榮恩攝）

▲邱佩琳（右）出席趙守博新書《典範與激勵—趙守博八十感恩親師尊長錄》發表會。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統府資政趙守博21日發表新書《典範與激勵—趙守博八十感恩親師尊長錄》，表達對雙親、老師以及從政生涯長官提攜的感激之情，其中趙守博特別讚佩故考試院長邱創煥的苦學精神，邱創煥之女邱佩琳致詞時便感性的說，很榮幸父親也在其中，她認為趙守博的厚道、實在，更是所有讀者的典範，也相信這本書會讓台灣變更好。

趙守博曾擔任台灣省政府新聞處處長、行政院勞工委員會主委、行政院秘書長、行政院政務委員，在馬英九執政時期，曾擔任總統府資政、總統府國策顧問等要職。

《典範與激勵—趙守博八十感恩親師尊長錄》新書發表會近200人應邀出席，現場座無虛席，前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄、主席江啟臣等人都到場致賀。趙守博特別邀請謝東閔之子謝孟雄、郝柏村之子郝龍斌、連戰之子連勝文、李煥之女李慶珠、邱創煥之女邱佩琳等人，以及他國小五、六年級的級任老師，92歲的黃慶明先生，因當年指派他考台中一中影響他一生，感謝他的啟蒙教誨，場面溫馨、感人。

▲▼邱佩琳出席趙守博新書發表會。（圖／記者張榮恩攝）

▲故考試院長邱創煥之女邱佩琳。（圖／記者張榮恩攝）

邱佩琳：趙守博是所有讀者的典範

在書中，趙守博特別讚佩邱創煥的苦學精神與成就，邱創煥之女邱佩琳致詞時表示，很榮幸父親也在其中，趙守博以他的角度詮釋的故事，可能都是從沒有人看到的面向，「我想這樣的故事，可能多少人都不知道，從這當中看到所有11位，包含我父親和其他長輩，他們在台灣所有的過程是這麼的努力。」

邱佩琳說，故總統蔣經國日記被公開後，所有媒體奉之為圭臬，但對於很多已不在世的人有很多評價，很難去說是真或是假，也沒有後代子孫可以跳出來講話。其中對林洋港的不公平，她深信是有的，趙守博卻是唯一一個曾和他共事過，也願意跳出來講公道話的人，非常難能可貴，「因為歷史不是一個人說的算，歷史是要跟所有人相處，才能把一件事完整呈現。」

邱佩琳表示，趙守博把11位曾相處過的長官作為典範，但她認為，趙守博的厚道、實在，更是所有讀者的典範。她相信這本書會讓台灣變更好，因為有這麼好的人在前面，也希望這樣的精神繼續下去。

▲▼趙守博新書《典範與激勵—趙守博八十感恩親師尊長錄》。（圖／趙守博提供）

▲趙守博新書《典範與激勵—趙守博八十感恩親師尊長錄》。（圖／趙守博提供）

推崇邱創煥苦學精神

《典範與激勵—趙守博八十感恩親師尊長錄》一書中，趙守博表達對於雙親、老師，以及從政生涯中所有長官的感激之情，包括故總統蔣經國、故總統李登輝、故副總統謝東閔、前副總統連戰、故行政院長李煥、故司法院長林洋港、故行政院長郝柏村、故考試院長邱創煥、故總統府資政蔣彥士，以及當年推廣救國團與童軍的兩位重要舵手宋時選、謝又華等11人，透過直接追隨和近距離觀察，詳述與他們之間的互動關係。

「邱創煥的苦學精神是所有青少年都應學習的最佳典範。」趙守博說，邱創煥出身普通農家，只讀過日治時期的師範，台灣光復後，為求上進他不斷參加國家考試，一路考上普考、高考，並到考試院任基層公務員，之後考進政大政治研究所，不僅沒有大學文憑就能拿到碩士學位，更是唯一用高考及格證書考上大學研究所的人。

趙守博回憶，邱創煥在台灣省主席任內，曾有省議員質詢他與太太的事情，邱創煥沒有正面答覆，而是巧妙引用了漢宣帝時京兆尹張敞為其妻畫眉，被告到皇帝那裡的故事來做答。這個故事說當皇帝問張敞有無這回事時，張敞答道：「閨房之內，夫婦之私，有過於畫眉者。」皇帝也就不再表示什麼，而邱創煥當時以這個典故回答，讓省議員啞然以對。邱創煥也常引用「丙吉問牛」的故事，來說明分層負責之必要及碰到問題時要懂得抓住要害要點的道理。

關於邱創煥讀過二十四史的經歷，趙守博回憶說，他與邱創煥曾有一段很有趣的對話，有一次他們從中興新村同車北上，途中邱創煥告訴趙守博，他曾遍讀二十四史，隨後他突然很有感慨地說：「如果當年我把讀二十四史的時間用來 學習英文，那我今天英文的程度應該會不錯吧！」他有此感慨，趙守博猜可能是他看到那時政壇上很多留洋者特別是留美者非常吃香的緣故吧。

趙守博記得那時馬上回答他說：「英文可以靠人翻譯，但您自己讀的書和所獲得的學問卻是無人能代勞。」他聽了也就釋然。據說以後他常常把他們的這段應答講給人家聽。

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