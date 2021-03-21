尖石火燒山23小時「2火點未滅」　雲層太厚直昇機飛不了急死人



▲尖石山林因天乾物燥莫名起火燃燒，至今已超過23小時仍未撲滅。（圖／新竹縣消防局提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉20日上午11時許，驚傳發生森林大火，當地居民將火燒山畫面於臉書直播，盼消防隊趕快出動直升機滅火。消防局表示，原本預計今天早上申請直升機協助，在空中灑水滅火，但因桃園龍潭上空雲層太厚，目前無法起飛，消防局已派遣消防人員與當地部落居民合作開闢防火巷，等待直升機灑水。

新竹縣消防局表示，20日上午11點田埔小隊即受理尖石鄉竹60-1縣道10公里處發生雜草火警，消防局派遣二大、田埔、尖石、竹東及橫山車組共9車20人前往搶救，下午2點尖石分隊回報，現場仍有2處火點，已通知員警、台電及林務局前往支援。

▲▼因雲層太厚，直昇機一直無法起飛灌救，消防人員只能先以人力開闢防火巷。

消防人員昨日已在玉峰溪橋下河床邊，架設小型移動式泵浦在河川抽水灌救，只是起火地點位於峭壁，搶救不易，消防局雖已申請空勤總隊直升機協助，卻遲遲因雲層太厚無法起飛，消防局稍早也派出人力與居民合力開闢防火巷，預估等雲層散去後，直升機才能起飛協助滅火。

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