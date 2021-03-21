快訊／冷氣團今南下降10℃！越晚越冷探12度　轉雨防11級強風

▲氣象局說，今北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

今變天降10度，越晚越冷！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，鋒面掠過加上大陸冷氣團南下，北部今天（21日）會有些短暫陣雨出現的機會，今晚到周一清晨將出現第一個溫度低點，中部以北到東北部空曠地區低溫可能降到12-14度間；周一晚間到周二清晨還有第二個溫度低點，中部以北、東北部空曠地區仍有可能出現12度或以下的低溫。

中央氣象局今晨對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今上午起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，高雄沿海空曠地區亦將有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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氣象局指出，今清晨起受鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部高溫僅18至20度，比周六驟降10度左右，其他地區白天高溫略降，中部及花蓮約23至27度，南部及台東28、29度。

▼今水氣增多。（圖／氣象局）



▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局說，隨著冷空氣南下，各地越晚越冷，入夜後中部以北及東北部低溫下探13至15度，其他地區17至19度，沿海空曠地區或近山區的平地可能更低一些；降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨。

氣象局提醒，此波冷空氣將會持續至周二清晨，周一北台灣整天氣溫偏低，周一及周二清晨北部東北部低溫只有13至14度，中部及東部15、16度，南部約17度左右，沿海空曠及近山區的平地可能更低一些。

氣象局表示，水氣方面，周一、周二因有中層水氣一波波通過，除北部及東半部地區有局部短暫雨之外，中部地區及南部山區也可能有零星短暫雨；周二白天起東北季風或大陸冷氣團將減弱，各地氣溫稍回升；周二白天至周三仍有中層水氣通過，除北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周四至周六風向為偏東至東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面東半部地區仍有零星短暫雨；周一東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

吳聖宇在臉書提到，今隨著中層西風槽底掠過，水氣量會更多一些，除了迎風面的地形降雨仍然持續之外，北部地區包括桃竹苗一帶也會有些短暫陣雨出現的機會，高海拔山頭甚至不排除有零星的冰霰等固態降水出現的可能性，可惜雨量都不大，對於旱象並沒有什麼幫助，中南部雲量增多，但同樣沒有明顯的降雨機會，旱象將會繼續持續下去；周一乾冷空氣籠罩，除了迎風面地區雲量還是多一些之外，大部分地方天氣穩定，晴偶爾多雲。

吳聖宇分析，這波冷空氣南下的幅度較大，西風槽往南延伸的情況明顯，地面高壓中心一路往南嶺以北移動，台灣附近北風強而且是從大陸上直接流出，沒有經過海洋變性的過程，降溫應該會十分明顯，預估會達到大陸冷氣團的等級；北台灣的感受最為明顯，中南部及花東地區越往南受到的影響越小。

▼吳聖宇提醒天氣轉變。（圖／翻攝吳聖宇臉書）



吳聖宇指出，今白天北部、東北部受到冷空氣以及降雨的影響，高溫將會下降到只剩下18-20度（周六高溫有27-28度），花蓮高溫也會降到22-23度，台東高溫仍有25-26度，中部地區因為還是會有陽光，高溫雖然下降但幅度不大，預估高溫也還有25-26度以上，南部溫度更高一些，高溫預報還是會來到27-28度以上。

吳聖宇提醒，今晚到周一清晨將出現第一個溫度低點，中部以北到東北部空曠地區低溫可能降到12-14度間，都會地區低溫則是在14-16度間，南部及花東空曠地區低溫也會降到16-18度間；周一雖然天氣可望好轉，但是冷空氣籠罩，溫度最低的一天，北部、東北部白天高溫都只剩下14-16度，中部以及花東地區高溫18-22度，南部高溫也會降到22-25度間。

吳聖宇說，周一晚間到周二清晨還有第二個溫度低點，中部以北、東北部空曠地區仍有可能出現12度或以下的低溫，要看到時候輻射冷卻作用的條件而定；整個溫度回升預估要等到周二的白天，到時候冷高壓中心很快向東移動變性，白天的高溫就可望明顯開始回升起來。

吳聖宇表示，整體來看，這一波冷空氣先濕後乾，降雨僅限於北部、東半部，雨量也不大，中南部看起來仍是降雨不明顯；溫度部分則是對於中部以北地區受影響較明顯，夜晚清晨低溫有機會降到12度或更低，務必要多留意溫度上的起伏變化。