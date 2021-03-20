快訊／最強沙塵暴襲台！週日空污警報「黑暗期」染紅中南部

▲空污示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

由於鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，台灣21日到22日將被大量沙塵襲擊，污染物累積情形恐變得嚴重。環保署PO出未來一週預測，情況最嚴重時，台灣中南部的空氣品質直接被染紅一片，民眾請記得佩戴口罩。

環保局表示，20日環境風場為偏東風，西半部擴散條件較差，須留意污染物累積情形；21日到22日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，其中21日晚間中國沙塵南下，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化，下風處中南部地區須留意污染物累積情形。

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另外，23日東北季風或大陸冷氣團減弱，24日至25日環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物可能累積；空氣品質受氣象條件影響大，時序進入春季，天氣變化快速，預報不確定性較高，請隨時留意最新空氣品質資訊。

環保署提到，因應境外污染可能影響空氣品質，已協調台電、麥電等燃油與燃煤電廠減排，降載外，並提醒地方政府隨時關注空品變化，後續將適時啟動預警及應變措施，要求轄內大型污染源進行降載或減排，並特別加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為，以降低空氣品質惡化的影響。

空氣品質受氣象條件影響大，春季天氣變化快速，預報不確定性較高，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護，可以利用空氣品質監測網資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

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▼未來一週空氣品質亮紅燈。（圖／環保署）

