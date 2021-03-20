冷將軍南下中！今晚起「北台先濕後冷」　氣溫急凍暴跌14°C↑

▲冷空氣南下中，今晚開始北台先下雨後轉冷。（圖／翻攝自臉書「氣象達人彭啟明」）

記者李宜秦／台北報導

變天倒數！中央氣象局表示，今晚將有鋒面通過與冷空氣逐漸南下，此波冷空氣強度介於東北季風到大陸冷氣團之間，明起到下周二低溫將下探14度。氣象專家彭啟明表示，「冷將軍正南下當中」，今日深夜開始，北部、東半部將轉濕冷，與今日午後28到30度高溫相比，明日整天氣溫僅14度，落差14度以上。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，今日天氣都偏穩定、陽光露臉，各地的午後高溫也都有到28度以上，南部更有機會來到30度以上。不過整個西半部到北部都處在背風側，空氣品質不佳。

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今日深夜開始，鋒面會掠過台灣北部，為新竹以北、東半部帶來降雨，部分在東北風的迎風面及沿海地區有機會出現較多的累積雨量。鋒面通過後東北季風明顯增強，氣溫開始顯著降低。

▲周末兩天天氣大不同，溫差極大。（圖／翻攝自臉書專頁「天氣風險Weather Risk」）

待冷空氣南下後，全台都會有明顯的降溫，周六的下午到周日清晨的溫差會到10度以上。彭啟明指出，周日、下周一北部下看14-15度，與這幾天落差很大。

「天氣風險Weather Risk」指出，周日全天在北部、東半部都是陰雨的天氣，氣溫也都偏低，僅有14度左右，而中南部雲量略增，沒有明顯的降雨，但氣溫同樣會有非常明顯的下降，和周六的晴朗高溫相比，南部部分地區甚至有機會出現13度以上的溫差。