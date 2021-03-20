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全台「急凍時間點」一覽！明晨這2區先探13°C　圖解各地溫差變化

▲一圖看懂各地氣溫變化。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

▲一圖看懂各地氣溫變化。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

記者李宜秦／台北報導

明起變天！中央氣象局表示，周日將有鋒面通過，北部、東半部有雨，接著還有冷氣團影響，天氣將有劇烈變化。各地將從明日清晨開始起風轉冷，北部、宜蘭在明晨先變冷，明晚全台迎來第一波低溫，氣溫將下探13度，最冷時間點則為下周一晚上到周二清晨。另外北部、東部在今晚到下周一降雨機率都較高。

臉書專頁「天氣即時預報」表示，睽違已久的冷空氣，即將在「週日(21日)」影響台灣，這是一波「冷氣團」等級的冷空氣，也將是近兩周以來最有感的轉冷。

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而各地開始起風轉冷的時間，分別是北部、宜蘭為周日清晨到上午；中部、花蓮為周日上午到中午；南部、台東為周日下午到傍晚，預計周日晚上全台起風，將有第一波低溫。

本次降溫，仍然以「中北部、外島、宜蘭」較明顯，但「南部、台東」也有感受。溫度方面北部與宜蘭為13到14度、中部與花蓮為15度、南部與台東為16到17度。

▲▼今晚開始北部、東部轉濕冷，中南部明日氣溫也會逐漸下降。（圖／氣象局）

▲▼今晚開始北部、東部轉濕冷，中南部明日氣溫也會逐漸下降。（圖／氣象局）

▲▼今晚開始北部、東部轉濕冷，中南部明日氣溫也會逐漸下降。（圖／氣象局）

另外受冷氣團水氣影響，降雨多半出現在迎風面的北部、東部，今晚深夜到下周一降雨機率高；背風面的中部、南部仍無明顯降雨機會。冷氣團影響期間，除了變冷之外，空氣品質也會變差，屆時將有大量的沙塵、懸浮微粒(PM10)將跟著北風南下，影響周日下午到下周一上午的空品。

氣象局表示，周日起各地轉冷，連中南部也會有感，下周一北台灣、宜蘭低溫約13到15度，且白天氣溫也不會回升，幾乎整天感受都很冷，而中部、花蓮約16到17度，南部、台東約17到19度，中南部與東部地區白天氣溫則會略微回升，中部與花東約22到23度、南部24到25度。

下周二白天氣溫將逐漸回升，北台灣約20到22度、中南部與台東約24到28度。周三回溫更明顯，到周五前天氣都較為單純，僅東半部有零星降雨，其他地區則為多雲到晴，北部與宜花約21到24度、中南部與台東24到29度，預計下周末可能又會有冷空氣影響，不過強度不會比這一波強。

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