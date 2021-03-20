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高帥男不想「高高配」　另一半要迷你型：坎坷理由很可以！

▲高個男女不想「高高配」，另一半要迷你。（圖／中壢美滿提供）

▲個兒高男女，不希望另一半也太高。（圖／照片非當事人／中壢區美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

三名身高近190公分男生，不約而同到中壢區美滿服務中心找對象，看到兩個大男生上門，該中心馬上想起日前才剛有兩名174及176公分高眺女生報名，「高高配」應該很速配！未料，經徵詢後，該三男兩女不約而同表示：「我們不希望找身材過高的另一半，反而希望找迷你型另一半」，也讓資深社工覺得擇偶想法有趣。

33歲、身高189公分，目前擔任工程師的陳姓男生告訴徐乃義，他希望的對象是163公分以下的女生。陳姓工程師說，自己30年多來為身高所苦，念國、高中時因學校制服買不到褲子而苦惱，晚上睡覺因棉被不夠長，只好曲腿睡覺，他不希望自己下一代跟他一樣辛苦，所以不希望另一半身材太高。

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身高188的李姓男子接手父親計程車行，車行有近200名司機，他說，由於身材太高，和司機老大溝通事情時，總被認為「太兇」，有時要上車檢查計程車，也因為身軀龐大不方便，他不希望孩子也遺傳太高基因。

在新竹高科技任職的郭姓女生，大學念的是名校，身高174公分的她，班上有比她高的男生，但男生總說不敢「高攀」而讓她失去追求者，她不希望下一代也「受害」，所以希望男生170公分上下即可。

身高176的楊姓女生告訴徐乃義，爸爸身高170，媽媽169，她卻176，由於父母不算高，哥哥身高有186，她擔心如果自己也嫁比自己身高的另一半，會不會生出像姚明一樣200多身高的孩子，所以希望男生不要太高。另一個身高185的男生告訴徐乃義，他純是認為女生小巧玲瓏較可愛。

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