美魔女的特殊要求...單親母女想配對單親父子　他曝「難度很高」

▲單親母女想嫁單親父子？中壢美滿服務中心主任徐乃義（左一）認為：有難度。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

張姓單親母親帶著獨生女兒，到中壢區美滿服務中心要找對象，於開出主客觀條件後，還特別要求該中心能安排、也是單親父子可以結親家。張女說，希望自己找到歸宿，獨身女兒乖巧，丈夫過世後女兒貼心陪伴，當然希望女兒婚後仍可同住一起，她的要求讓美滿服務中心主任徐乃義雖能理解，但認為有難度！

徐乃義告訴張姓婦人，即使兒女成了「兄妹」，因為沒有血緣關係，依照我國親屬法的規定，親屬有三種，就是配偶、血親和姻親，親家當然不是配偶；再來，沒有血緣關係，也不是血親，親家的關係是血親之配偶之血親，並未包含在969條姻親中，如果親家之間有親屬關係，那麼就涉及近親禁婚的問題，正因親家不具親屬關係，所以聯姻不但不違法，反倒是喜事成雙，因此在法律是允許的。

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不過，徐乃義也認為，想找單親父子有些難度，父子與母女主客觀條件相當並不容易，尤其長輩條件相當，晚輩不一定會適合，晚輩情投意合，長輩也不一定能匹配，不過即是如此，成立36年的中壢區美滿服務中心仍願意極力安排撮合。

在金融機構任職的張姓喪偶婦人，今年50歲、身高163公分、體重52公斤；獨生女兒24歲、身高165、體重49，在公司擔任出納，兩人打扮亮麗，對自己客觀條件充滿信心，希望安排的單親父子也是喪偶，父親最好是白領或軍公教，兒子希望是科技業或專技人才。不過兩人也擔心，如果父母先結婚，兒女成了「兄妹」，會不會不能結婚？

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