疫情緊張...飯店婚宴出現退訂潮　新人改戶外搭篷辦桌

▲桃園疫情緊張，新人婚宴改採戶外搭篷外燴辦桌。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園疫情緊張，不少準新人延緩辦婚禮，但也有不少新人改採、在非密閉式空間的戶外廣場搭篷以外燴辦桌結婚。一對陳姓新人指出，外燴辦桌雖不如在飯店氣派舒適，但長輩不用驅車出門參加婚宴，出席意願高，反而增添親友凝聚的熱鬧氣氛。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義說，年關近，是新人辦喜事的旺季，近兩個月來他陸續參加11場婚禮，其中有4場是外燴婚禮，比例之高是過去少有。由於，傳統辦在戶外搭篷的台式流水席，因多數年輕人認為外燴婚禮不夠氣派、或過於悶熱或寒冷、或不衛生，近年幾乎在北部絕跡。

▲疫情緊張，新人改採、在非密閉式空間的戶外廣場搭篷以外燴辦桌結婚。（圖／中壢美滿提供）

未料，疫情緊張各大飯店因屬密閉空間，暫不適大型群聚活動，因此，新人退訂或延期在飯店的婚宴，改採外燴辦桌。有新人發現外燴婚禮菜色也可以高檔，服務也可升等，可說是「俗擱大碗」，省下的費用可作為婚禮主題佈置、度蜜月、傢俱添購等運用。

另外，還有3名新娘認為婚禮尊重男方決定，尤其部桃發生群聚案引發社會關注，改在社區活動中心辦外燴也很熱鬧，更何況許多長輩不會出門到餐廳參加喜宴，卻很願意就近到活動中心參加婚禮。

・熱銷50年的「金盞花化妝水」加大版2390元→1550元 徹底拯救痘痘肌