我們都想婚！　喪偶男與4個180cm兒子找對象...看對眼就好

▲喪偶男偕4個兒子找對象，條件優，中壢美滿將協助父子5人早日找到另一半。（圖／示意圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

從事營建業、喪偶3年的66歲陳姓男子，7日由4名適婚仍未婚的兒子陪伴，到中壢美滿服務中心表明「我們都想找對象」，希望5人能早日「終結單身」。其中陳男33歲的第三、第四個兒子還是雙胞胎，而陳男的4個兒子身高都超過180公分，均碩士畢業，並且有正當工作，條件都很優，該中心將協助父子5人早日找到另一半。

陳男說，他26歲結婚並在30歲那年生下長子，原本希望生個女兒，沒料到卻一口氣連生4個壯丁，因而放棄想生女兒念頭。陳姓夫妻以往除了工作，也關心並教養四個兒子，4個兒子身高都超過180公分，均碩士畢業，並且有正當工作，正當期待看到兒子成家立業，不料太太在5年前罹病，全家5個男人輪流照顧，太太仍在3年前不幸往生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳男直言，太太往生後，全家人相當悲傷，直到今年婦女節前夕，一家人在太太忌日祭拜時，他赫然發現4個兒子這5年來，因為媽媽生病及過逝而無心交女朋友，和當年自己26歲結婚相較，如今兒子都早過了適婚年齡，4個兒子對自己的婚事不急，反而很體貼的建議父親應該展開新的人生。

陳男希望找到喪偶的女性，因為較能互相體會喪偶者心情，至於4個兒子的對象，只要身體健康、開朗、有正當工作，身高160以上，與孩子看對眼就可以。陳男的4個兒子年紀分別36、34及33歲，中壢美滿服務中心指出，陳家老大是年薪200萬科技業，次子是國中老師，雙胞胎兄弟分別是警界及會計，條件都很優，該中心將協助父子5人找到另一半。

・日本狂銷1.2億條超威風！DHC護唇膏激殺133元 網：用過保證愛上