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社會 社會焦點 保障人權

湖口洗衣店內驚見剛出生棄嬰　50歲男丟的：繼女未婚產下養不起

記者陳凱力／新竹報導

新竹湖口地區6日凌晨，在一間洗衣店被發現有小男嬰遭丟棄，經醫院通報，警方也循線展開調查，找到50歲的戴姓男子，因繼女非婚生子，家庭經濟狀況又不好，擔心養不起孩子，所以將出生一兩天的男嬰裝在大包包帶到洗衣店丟棄。目前小男嬰已在醫院醫治，生命徵象穩定，健康恢復良好，社會處也將等醫療行為停止後將男嬰進行安置，並評估出養可能。

▲湖口洗衣店內驚見剛出生棄嬰　醫師嘆：4年來2次都同地區。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲戴姓男子戴著剛出生的小男嬰到洗衣店丟棄。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

東元醫院的賴俊維醫師在臉書貼文，四年多前的某日清晨，他在值班時第一次碰到棄嬰，當時是在湖口的鳳凰村，四年後的清晨，再一次於值班清晨接到湖口棄嬰，而且這一次還是在派出所附近。

賴醫師說，小男嬰臍帶傷口很「新鮮」研判可能才出生一、兩天，不過擔心是自行剪斷，非經專業產科處理的傷口，擔心可能有很高的感染機會，小男嬰身體皮膚很乾，已出現脫水情形，醫院緊急幫男嬰打上點滴、破傷風疫苗及抗生素治療，但糟糕的是，小男嬰的血檢報告不太理想，可能有敗血症的可能。

連續兩次都在湖口地區接到棄嬰，賴醫師也懷疑，可能因鄰近湖口工業區，移工很多…因此才會不時發生棄嬰，有的棄嬰被丟在婦產科附近，比較容易被發現，但有的可能丟在高速公路等處，很難被發現，常常會死。後來醫師也更新進展表示，小男嬰住院狀況穩定，警方也找到棄置的人。

▲湖口洗衣店內驚見剛出生棄嬰　醫師嘆：4年來2次都同地區。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼戴男表示，領有身心障礙手冊的繼女非婚生子，家裡養不起，才將男嬰帶到洗衣店。

▲湖口洗衣店內驚見剛出生棄嬰　醫師嘆：4年來2次都同地區。（圖／記者陳凱力翻攝）

新湖分局凌晨接獲報案後開始展開調查，經監視器等資料找到男嬰的家人，並請求社會處社工支援，據了解，男嬰的母親疑似領有身心障礙手冊，因意外懷孕而非婚生子，母親自行生下男嬰後，向繼父求救，由於經濟狀況欠佳，擔心養不起孩子，繼父才出面將小男嬰打包到洗衣店棄置。目前警方已循線找到男嬰家人，拋棄男嬰的50歲戴姓男子，將被依遺棄罪法辦。社會處也表示，小男嬰目前將以醫療優先，待情況穩定，出院後社會處會先為他進行緊急安置，考量男嬰的家庭狀況，後續可能會評估是否進行出養。

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