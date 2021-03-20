　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高屏冒山寨豪客團！檳榔攤一買破千霸氣「不要找了」　限5秒快閃

▲屏東市警方查獲偽鈔2人組，不排除有集團犯案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲屏東市警方查獲偽鈔2人組，不排除有集團犯案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／屏東報導

屏東分局崇蘭派出所接獲報案有2名男子持數張假千元鈔至檳榔攤消費，丟了錢還說不用找了，拿了東西就快跑，等到檳榔西施發現是偽鈔，他們就不見人影了！警方也發現近期在屏東縣、高雄市都有發生類似情況，不排除有偽鈔集團在背後操控。

屏東有2名男子騎乘機車來到一間檳榔攤，然後裝闊買了一堆東西，檳榔西施跟他們說要2千多塊，然後2名男子丟了3000塊之後，高喊「不用找了」，隨後就快閃離開，等到檳榔西施檢查鈔票時，這才發現是偽鈔，但人已經消失不見，趕緊跟警方報案。

而屏東分局崇蘭派出所獲報後，立即展開查緝，在最短時間內掌握嫌犯租屋處後，拿著搜索票前往逮人，當場查扣用印製偽鈔的彩色印表機一台、模造紙4包、還有假千元鈔270張、假千元鈔半成品69張，同時也有發現愷他命毒品一包。

崇蘭派出所長邱銘發表示，他們印製的偽鈔相當差，大約只要5秒鐘內就會被識破，所以才會丟了快跑，嫌犯初步向警方供稱自己的印製技術是自己學來的，而且偽鈔只提供自己使用。

▲屏東市警方查獲偽鈔2人組，不排除有集團犯案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲屏東市警方查獲偽鈔2人組，查扣相關證物 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過警方發現目前在屏東東港、屏東市以及高雄市鼓山都有發生類似案件，不排除有偽鈔集團在後面操控，而且近期都是千元偽鈔，跟以往過去拿百元偽鈔到菜市場騙人的手法，略有不同，質疑偽鈔集團已經改變「換鈔」模式。現在警方呼籲如果有收到假鈔，可以儘速向附近派出所報案。

同時也提醒民眾可以根據央行所提供要訣，秉持三項原則：「摸一摸、看一看、轉一轉」這三種基本方法來辨別鈔票真假，避免被受騙。

▲屏東市警方查獲偽鈔2人組，不排除有集團犯案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲屏東市警方查獲偽鈔2人組，查扣相關證物 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

【更多新聞閱讀】

無業男千元假鈔連詐2家！檳榔西施嬌跺腳　氣罵：賠到都做白工了

快訊／高雄警夜襲工寮追毒品　通緝犯吼「我不要被關」吞農藥輕生

通緝犯怒吼最大心願吞下農藥！　警大驚嘆：你為什麼這麼傻

ET快訊
台積電才待3個月決定離職　學霸哥嘆3原因：識別證像狗牌
蝦皮有Bug！網授1密技「肯德基蛋撻一盒變7元」
300人改叫鮭魚！她「137字不改名理論」2萬人推爆
台大女研究生「孟孟」出租自己　每小時收費1200元做啥都行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超商當擂台天雷戰地火　警遇小學固定式QA題：她先打我啦！

高屏冒山寨豪客團！檳榔攤一買破千霸氣「不要找了」　限5秒快閃

高雄翁一週搞丟2次　「哈利波特劫盜地圖」曝光！幫找回家路

夾娃娃機店賴稅　遭洗門風式「夾光光」：奪全國首例！

快訊／高雄國10鼎金段車流回堵　轎車追撞2工程車1人斷腳！

金門深夜槍響！陸軍上兵酒駕拒檢「倒車衝撞」　警連開3槍制止

警察認證　她Bra真的有「人間凶器」...難怪每個月搬家

「爆裂物」毀水管畫面曝！人妻PO網「冤有頭債有主」　警逮夜匪

人妻把客戶夾緊緊！他起床就「來一發」爽喊：真的飛天　綠帽夫崩潰

為了真命天菜　跑車富少奔摩鐵做傻事...原因很連續劇！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

林月雲讚女婿節儉「月花5000元↓」　侯佩岑被爆「前任都很帥」老公不介意

超商當擂台天雷戰地火　警遇小學固定式QA題：她先打我啦！

高屏冒山寨豪客團！檳榔攤一買破千霸氣「不要找了」　限5秒快閃

高雄翁一週搞丟2次　「哈利波特劫盜地圖」曝光！幫找回家路

夾娃娃機店賴稅　遭洗門風式「夾光光」：奪全國首例！

快訊／高雄國10鼎金段車流回堵　轎車追撞2工程車1人斷腳！

金門深夜槍響！陸軍上兵酒駕拒檢「倒車衝撞」　警連開3槍制止

警察認證　她Bra真的有「人間凶器」...難怪每個月搬家

「爆裂物」毀水管畫面曝！人妻PO網「冤有頭債有主」　警逮夜匪

人妻把客戶夾緊緊！他起床就「來一發」爽喊：真的飛天　綠帽夫崩潰

為了真命天菜　跑車富少奔摩鐵做傻事...原因很連續劇！

關韶文真的發單曲了！　狠砸50萬找焦凡凡助陣：寧願被罵爆

歐陽娜娜私服被酸像路人！「學院風失算」大包小包明星光環驟減

《綜藝大集合》1000集　胡瓜登高台宋獎金直呼「好恐怖」

超萌！聖伯納犬散步「早晚倒雪地同一處」　網笑：你還活著嗎？

視察台東原住民族產業發展　賴清德和返鄉青年閉門座談

游錫堃：年輕子弟緬懷牛隻對台灣貢獻　也要有動物正義的觀念

Howhow帶鄧福如放風「難得曬合照」閃炸！網揪身後亮點：這才是重點吧

被老爸的小白球打趴！　川普長子發KUSO影片狠酸拜登「搭機慘摔」

薊馬危害芒果擴大！獅子鄉也淪陷…芒果花慘遭吸乾焦黃

「出租孟孟」倡議社工價值引討論　她從「校園觀察」道出2大初衷

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

社會熱門新聞

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

即／高雄警夜襲工寮　通緝犯拒捕吞農藥

遊覽車初步鑑識結果曝　剎車沒咬死

渣男殺害女友後攜新歡逃亡　女鬼冤魂一路緊追

陸軍上兵酒駕拒檢「倒車衝撞」　警連開3槍制止

一中街「香腸王」殺女友　靈媒地府調冤魂破案

罕見校園送煞路線曝！20日晚逢竹科和工業區下班潮

人妻把客戶夾緊緊！他起床就「來一發」：真的飛天

霧峰女鬼切闖車陣！騎士慘中招雙雙噴飛

工讀妹偷激戰火鍋店老闆　妻崩潰：把她當親生女兒

更多熱門

相關新聞

即／高雄國10鼎金段　轎車追撞2工程車1人斷腳！

即／高雄國10鼎金段　轎車追撞2工程車1人斷腳！

最新消息！高雄國10鼎金路段東向1.9公里，剛剛發生一台小客車追撞2台工程車，結果造成一名工程車輛駕駛腳部重創受傷，目前已經被送往義大醫院救治當中。

三星高雄全品項店開幕　限量福袋990元抽旗艦機

三星高雄全品項店開幕　限量福袋990元抽旗艦機

「爆裂物」毀水管畫面曝！人妻PO網：冤有頭債有主

「爆裂物」毀水管畫面曝！人妻PO網：冤有頭債有主

通緝犯怒吼最大心願吞下農藥！　警大驚

通緝犯怒吼最大心願吞下農藥！　警大驚

防咻碰啊＋吵死人　高雄警深夜不想睡

防咻碰啊＋吵死人　高雄警深夜不想睡

關鍵字：

屏東高雄檳榔攤千元偽鈔西施印表機集團

讀者迴響

熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

趙小僑首曝胎停細節　劉亮佐痛哭：不要再生了

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面