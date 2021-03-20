高屏冒山寨豪客團！檳榔攤一買破千霸氣「不要找了」　限5秒快閃

▲屏東市警方查獲偽鈔2人組，不排除有集團犯案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／屏東報導

屏東分局崇蘭派出所接獲報案有2名男子持數張假千元鈔至檳榔攤消費，丟了錢還說不用找了，拿了東西就快跑，等到檳榔西施發現是偽鈔，他們就不見人影了！警方也發現近期在屏東縣、高雄市都有發生類似情況，不排除有偽鈔集團在背後操控。

屏東有2名男子騎乘機車來到一間檳榔攤，然後裝闊買了一堆東西，檳榔西施跟他們說要2千多塊，然後2名男子丟了3000塊之後，高喊「不用找了」，隨後就快閃離開，等到檳榔西施檢查鈔票時，這才發現是偽鈔，但人已經消失不見，趕緊跟警方報案。

而屏東分局崇蘭派出所獲報後，立即展開查緝，在最短時間內掌握嫌犯租屋處後，拿著搜索票前往逮人，當場查扣用印製偽鈔的彩色印表機一台、模造紙4包、還有假千元鈔270張、假千元鈔半成品69張，同時也有發現愷他命毒品一包。

崇蘭派出所長邱銘發表示，他們印製的偽鈔相當差，大約只要5秒鐘內就會被識破，所以才會丟了快跑，嫌犯初步向警方供稱自己的印製技術是自己學來的，而且偽鈔只提供自己使用。

▲屏東市警方查獲偽鈔2人組，查扣相關證物 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過警方發現目前在屏東東港、屏東市以及高雄市鼓山都有發生類似案件，不排除有偽鈔集團在後面操控，而且近期都是千元偽鈔，跟以往過去拿百元偽鈔到菜市場騙人的手法，略有不同，質疑偽鈔集團已經改變「換鈔」模式。現在警方呼籲如果有收到假鈔，可以儘速向附近派出所報案。

同時也提醒民眾可以根據央行所提供要訣，秉持三項原則：「摸一摸、看一看、轉一轉」這三種基本方法來辨別鈔票真假，避免被受騙。

▲屏東市警方查獲偽鈔2人組，查扣相關證物 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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