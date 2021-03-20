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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯怒吼最大心願吞下農藥！　警大驚嘆：你為什麼這麼傻

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名李姓通緝犯在警方逮捕過程當中，驚傳服農藥輕生，被送往醫院急救，目前經過洗胃等搶救措施之後，被送進了加護病房，而警方通知他的家屬，家屬似乎對於李姓通緝犯有很多無奈，不想再碰這件事。

▲李姓通緝犯在工寮被查緝時，喝農藥拒捕，警方通報救護車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李姓通緝犯在工寮被查緝時，喝農藥拒捕，警方通報救護車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

旗山分局中壇派出所員警20日凌晨12點多接獲線報，得知河堤路一處香蕉園內工寮藏有毒品，立即夜襲工寮，結果發現一名由橋頭地檢署發伂通緝的李姓毒品犯，在警方準備上前確認身分、還在未正式上銬時，他突然高喊一聲：「我不要被抓去關」，然後跟警方表示自己不舒服，員警詢問他才說自己剛剛偷喝了農藥，警方緊急通知救護車，將人送往旗山醫院救治，經過一夜的搶救，目前還在加護病房。

▲李姓通緝犯在工寮被查緝時，喝農藥拒捕，警方通報救護車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李姓通緝犯在工寮被查緝時，喝農藥拒捕，警方通報救護車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李姓通緝犯在工寮被查緝時，喝農藥拒捕，警方通報救護車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李姓通緝被查緝到的工寮 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，這名李姓毒品通緝犯為了掩飾自己的行蹤，還跟香蕉農求職，擔任看顧香蕉園的工作，以為躲在工寮就不會被警方發現，但這一次警方掌握毒品線報意外曝光，只是現在因為不想被關，竟然選擇用輕生方式，讓員警不禁搖頭感嘆，你為什麼這麼傻。

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