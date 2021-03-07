小客車煞車失靈撞飛騎士！一路衝進民宅　6汽機車遭殃3人受傷

▲失控自小客車撞破民宅鐵門波及路旁停車。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園林姓男子6日下午駕駛自小客車由八德區一家賣場旁停車場欲駛入廣福路時，疑因煞車失靈突然向前碰撞對向直行停等紅綠的2輛機車，再波及路旁3部車後衝入民宅，其中1名機車騎士更被撞飛拋起，所幸僅受輕傷，此次車禍共造成6輛汽機車及民宅受損，3人受傷送醫皆為擦挫傷無大礙。

▲▼煞車失靈的自小客車將停等紅綠燈騎士撞飛後，餘勢未了再衝入民宅後才停住。（圖／八德警分局提供）

警方表示，這起車禍發生在昨日下午4時許，40歲林男駕駛自小客車由賣場旁停車場欲駛入廣福路時，疑因煞車失靈，導致車輛突然向前碰撞對向直行往八德方向的停等紅綠燈的2輛機車。其中第一輛機車騎士朱男首當其衝被撞飛拋起後掉落，所幸僅擦挫傷；第2部由吳男騎乘後載妻子呂女，2人也擦挫傷經受送醫後並無大礙。

▲小客車撞破民宅鐵門再壓倒機車才停住。（圖／八德警分局提供）

衝勢未了的自小客車再波及旁邊機車、接著又衝入民宅鐵門內壓倒一部機車後才停住，總計這起車禍共造成6輛汽機車受損、3人受傷（皆為擦挫傷），包括民宅鐵門、民宅旁電器行門口電器等財損相關肇事及賠償責任，警方後續將持續調查釐清。

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