年後轉職熱求職送好運盆裁　永康就業中心提供608職缺

▲永康就業中心3月12日週五辦理「牛轉錢坤、重磅出擊」徵才活動，凡投遞履歷者，可以參加盆栽DIY活動，數量有限送完為止。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



年後是轉職的熱潮，永康就業中心為了讓民眾能在轉換工作上更順利，特於3月12日週五辦理「牛轉錢坤、重磅出擊」徵才活動，當天有8家廠商設攤提供608個職缺，當日適逢植樹節，凡投遞履歷者，可以參加盆栽DIY活動，數量有限送完為止。



永康就業中心表示雖國際疫情嚴峻，國內就業市場人力需求依舊未減，過完年人才需求更是增加，為協助企業找到合適人才，求職者能找到適性的工作，永康中心在年後特別辦理徵才活動，提供想轉職及失業求職者更便利的求職管道，並特別結合植樹節規劃「求職好運盆栽」DIY活動，讓民眾在找工作之餘也能透過植栽舒解求職壓力。當日求職者投遞履歷至少一家廠商者，即可獲得「求職好運盆栽」─DIY體驗卷一張。另外自3月12日起，至永康就業中心及其各就業服務台(南科、新化、山上、大內、善化、安定、南化、玉井、楠西)尋職及洽公等民眾都可以獲贈相思樹的種子，數量有限送完為止。





活動日期為3月12日上午9時至11時，於永康中心2樓多功能教室（永康區東橋二街18號） 當日設攤的廠商有勝騰食品、台灣穗高工業、其美精密工業、期美科技、群創光電、奇菱科技、亮鴻企業社、臺南紡織等8家廠商。提供CNC車床(銑床)技師／半技師、設計研發工程師、碳纖維產品研發工程師、品管人員、環安工程師、製程設備工程師、焊接作業員、廠務管理師、組裝作業員、倉儲人員、助理技術員…等608個工作機會。其中台灣穗高工業的環安工程師起薪32K~37K、群創光電的製程設備工程師起薪41K~51K，另外期美科技更提供了200個組配課作業員職缺起薪29.2K，請民眾把握機會。



永康就業中心黃豑頡主任表示，送種子的活動，是希望能在每位民眾內心種下一顆希望的種子，無論是對於工作的希望或是生活的希望，都能透過種子的成長，讓夢想發芽茁壯。欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE（ID:@pkx6862r）。

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