三角相機告示牌在永康出沒　民眾行車注意減速卡安全！

▲永康分局規劃在中山北路、王行路、西勢路、大灣東路、高速一街、高速二街等6大路段加採非固定式測速照相機執法，也有明顯警告標誌，提醒用路人減速。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

十次車禍九次快、超速行駛常車毀人亡，喜歡開快車民眾注意了！永康分局規劃在中山北路、王行路、西勢路、大灣東路、高速一街、高速二街等6大路段測速執法，除固定式測速桿外，警方也製作移動式警示標誌，將供員警選擇易肇事路段，採非固定式測速照相機執法，也能有明顯警告標誌，提醒用路人減速。

永康分局表示，測速路段皆會依照法規，在取締路段前方前100至300公尺設置「警52」三角警告標誌，藉以提醒用路人減速，並遵循道路速限行駛，降低事故發生率及嚴重性。另行車速度超過最高限速者，可處新臺幣（以下同）1200元以上、2400元以下罰鍰；行車速度超過規定之最高時數60公里以上者，嚴重超速可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。

日前民眾因超速、彎道未減速及闖紅燈等違規行為，而造成交通事故傷亡之憾事時有所聞，為防制交通事故，永康分局持續加強交通執法工作，另外也希望藉由取締超速違規，能讓用路人依道路速限行駛，以維護行車安全；並呼籲用路人駕駛汽機車應減速慢行並禮讓行人，尤其是夜間光線較不足，如車速過快遇有行人或動物穿越時，容易受到驚嚇或其他狀況而發生交通事故。

永康分局長呂世明表示，取締不是警方的目的，只希望駕駛人別超速，降低速度、減少事故發生，不要因為速度過快而發生意外。違規超速除了處罰相當重外，更易使駕駛人於遭遇突發狀況時反應不及致生危險；而警方取締超速駕駛絕非為了罰錢，目的是要讓行駛車輛遵守速限，減少意外發生。另提醒各駕駛朋友有事應提早出門，要有「晚到總比不到好」的觀念，行車不超速不趕路，為了您的安全也請您關心他人的安全，行車不超速永保安康！

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