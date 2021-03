哈利王子婚禮惹哭凱特！　前女友全程目睹「決定分手」原因曝光

▲英國哈利王子2004年與前女友黛維(Chelsy Davy)開始交往。(圖/達志影像/美聯社)

英國哈利王子與夫人梅根於美國電視專訪中爆料王室秘辛,一位王室作家就表示,其實哈利還曾在哥哥威廉王子的婚禮當天惹哭新娘凱特(HRH Catherine),不僅如此,哈利當時的女友黛維(Chelsy Davy)在婚禮結束後就決定要和他徹底分手。

根據《每日星報》報導,威廉王子與夫人凱特2011年4月29日舉行世紀婚禮,當時由哈利王子與凱特的妹妹皮帕(Pippa Middleton)擔任伴郎伴娘,而婚禮當天眾人在白金漢宮吃完晚餐後,哈利也為佳偶獻上賀詞。王室傳記作家妮可爾(Katie Nicholl)透露,這封信充滿深情、溫暖與幽默,深深感動了威廉,也讓凱特不禁落淚。

妮可爾在2017年出版的《哈利:人生、失去與愛》(Harry: Life, Loss, and Love)書中寫道,哈利這段賀詞還曾讓前女友黛維幫忙潤稿,黛維建議他刪掉關於「凱特修長的雙腿」的內容,以免讓新娘臉紅尷尬,據了解,當時黛維看著男友哈利在台上致詞的模樣,也露出了害羞的微笑。

妮可爾表示,哈利王子與皮帕擔起了重責大任,將白金漢宮的王座室(Throne Room)變成狂歡夜店,還用巨大玻璃碗裝滿威廉與凱特最愛的Haribo小熊軟糖,「哈利王子很高興擔任司儀的角色,並確保每個人都能玩得開心。」但是,與哈利分分合合長達7年的前女友黛維,卻在婚禮後下定決心要和哈利王子徹底分手。

妮可爾說,出生在辛巴威的黛維在婚禮上意識到自己並不適合王室生活,她永遠不會像凱特一樣做出那些犧牲。黛維一位友人向妮可爾透露,婚禮才剛結束,黛維就知道自己做不到了,「她看到在聚光燈下的生活會是什麼樣子,雖然她真的很愛哈利,但她知道自己沒辦法過那種生活。」不過,兩人至今並未交惡,哈利與梅根2018年大婚之際,黛維也以賓客之姿受邀參加。

